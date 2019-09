El hombre que escucha los colores Neil Harbisson lee con su antena el rostro de un voluntario. / MAIKA SALGUERO Neil Harbisson, el primer cíborg reconocido, dará hoy un concierto en Getxo con los sonidos que capta en los rostros GERARDO ELORRIAGA BILBAO. Jueves, 5 septiembre 2019, 11:20

Neil Harbisson se define como un artista cíborg, alguien que reúne naturaleza humana y tecnología en su ser, lo que implica un cambio mental. «Yo soy el autor, la obra, el escenario y mi propio público», explica. Y señala que su creación radica en esa antena que, desde hace quince años, comunica su cerebro con el mundo de los colores. El dispositivo capta los estímulos cromáticos dominantes, convertidos en vibraciones, y los traduce en sonidos dentro de su cabeza.

Este singular individuo ofrecerá a los asistentes al acto de presentación de Getxophoto, previsto para hoy en la Escuela de Música Andrés Isasi, un recital de caras, basado en las notas generadas por la lectura de rostros. No hay entradas para contemplar un concierto extraordinario. «Quiero ampliar la percepción de la naturaleza y la realidad», dice para explicar su condición, avalada oficialmente por el pasaporte británico.

Sus implantes le proporcionan el conocimiento de una amplia gama de colores que van desde los infrarrojos a los ultravioletas e, incluso, acceder a los que pintan el espacio gracias a su conexión con la Estación Espacial Internacional. Esta facultad resulta asombrosa para alguien que nació con una visión limitada a cierta escala de grises. El implante de la antena, una operación ilegal realizada por un doctor anónimo, le proporcionó una nueva percepción, pero el proceso no resultó sencillo. «No fue fácil porque el cerebro tuvo que acostumbrarse al nuevo sentido y yo a que la gente se riera de mí. Y la integración llevó un año o dos».

Él se sabe distinto, aunque no considera que su transformación sea insólita. «Hemos cambiado desde el principio de la Historia, cuando comenzamos nuestra evolución a partir de bacterias en el agua», alega y cree que los cambios son imprescindibles. «Si queremos salir de este planeta y vivir en otros, tendremos que cambiar nuestro cuerpo». Tampoco considera que perder la identidad humana constituya una catástrofe. «¿Qué hay de malo en convertirnos en otra especie mientras respetes a las demás?».

Harbisson no juega a ser Dios. «Yo creo que es una colaboración con él. No destrozo nada, sino que incorporo nuevos 'inputs' sensoriales». La opinión pública ve el medio, esa antena que destaca sobre su testa, pero no el objetivo. «Tenemos que dejar de diseñar la Tierra en función de nuestros intereses y cambiarnos a nosotros mismos para respetarla. Podemos tener visión nocturna, lo que restará el uso de energía para crear luz artificial, o crear nuevos órganos para controlar la temperatura corporal, lo que evitará el recurso a la calefacción y el aire acondicionado».

No se considera un sujeto extraño porque siempre ha pertenecido a minorías. «Soy zurdo, vegetariano y veo en blanco y negro», reconoce este catalán de padre irlandés y madre hispanoalemana. «Ahora me siento cíborg y transpespecie porque hay una parte de mí que no se considera humana». Tal vez sea el pionero de una nueva élite de superhombres que sume más sentidos y otra visión del mundo. «No, la tecnología ya existe, no es cara y este movimiento lo encabezan artistas pobres. Creo que puede tener más auge en África, donde no hay tanto miedo al cambio del cuerpo. Los ricos y los europeos no se hacen cíborgs».