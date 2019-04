El hombre que ayudó a su mujer a morir está «satisfecho» porque ella ha dejado de sufrir 03:35 Ángel Hernández, en libertad tras se detenido por ayudar a morir a su mujer. / EFE/Vídeo Atlas. Ángel Hernández, que se encuentra «muy afectado», dice que la eutanasia «no obliga a nadie a hacerlo» y «el 80% de los españoles están a favor» EUROPA PRESS Madrid Viernes, 5 abril 2019, 12:19

Ángel Hernández Pardo, el hombre que ayudó a morir este miércoles a su mujer María José Carrasco, diagnosticada desde hace 30 años de esclerosis múltiple y que llevaba años siendo totalmente dependiente, ha asegurado estar «muy afectado» pero, a la vez, «satisfecho» porque ella ya ha dejado de sufrir.

Un día después de haber sido puesto en libertad, tras ser detenido por ayudar a su mujer a que se tomara pentobarbital sódico, Hernández Pardo ha reconocido que fue una situación «muy peliaguda» pero que lo hizo porque su mujer llevaba «muchísimo tiempo» pidiéndoselo.

«Estaba muy agotada, sufriendo muchísimo, las pautas de morfina ya no le servían y por eso decidimos ya hacerlo. Podía haber sido un día antes o un día después, pero yo también estaba ya muy dolorido porque era una situación realmente muy peliaguda el tener que llevar a cabo el hecho de ser yo el que hiciera que mi mujer dejara de sufrir«, ha narrado en Antena 3.

No obstante, antes de ayudarla, ambos quisieron dejar constancia de que lo hacía por petición expresa de ella, quien era secretaria judicial y sabía lo que le podía ocurrir. «Ella tenía pánico por lo que me pudiera pasar», ha dicho, para explicar que si grabó todo fue para que se viera el sufrimiento de ella y para que se viera la necesidad de regular la eutanasia.

Una normativa que actualmente no está regulada en España, a pesar de que, tal y como ha recordado Hernández Pardo, hay «muchas» personas que están en la situación en la que estaba su mujer. «La eutanasia como el aborto no obliga a nadie a hacerlo. El 80% de los españoles están a favor y no creo que sólo sean los que son de izquierdas. Mi mujer ya ha fallecido, ella no va a recibir esa posibilidad, peor hay muchas personas que están en condiciones como las que estaba ella y hay que atenderlas y sólo se les puede atender a través de una ley de eutanasia«, ha aseverado.

A partir de ahora, y a la espera del proceso judicial, Hernández Pardo ha comentado que se va a dedicar a cuidarse así mismo. «Ahora lo que tengo que hacer es cuidarme yo, porque al cuidar a mi mujer las 24 horas del día yo ya tenía muchos problemas, por lo que ahora tengo que intentar hacer todo lo posible por recuperarme», ha zanjado.