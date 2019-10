Esto no es Holanda Canal en Utrecht, una de las provincias de los Países Bajos que no son Holanda. / R. C. Los Países Bajos quieren que se les conozca por su nombre oficial y no por el de dos de sus provincias. Son más que Ámsterdam JAVIER GUILLENEA Miércoles, 9 octubre 2019, 18:29

Los holandeses van a dejar de ser holandeses. Bueno, no todos, porque unos ya lo eran pero otros no. El caso es que Holanda va a dejar de ser Holanda, pero tampoco toda, porque una parte lo seguirá siendo. Ámsterdam, la capital, sí será holandesa, pero no la capital de Holanda, aunque mantendrá su rango capitalino, y los futbolistas de la 'naranja mecánica' seguirán siendo naranjas pero tendrán que cambiar de camiseta. Con lo que hay más dudas es con el asunto de los tulipanes.

El Gobierno neerlandés ha puesto en marcha una campaña informativa y de mercadotecnia para recordar al resto del mundo que el nombre verdadero de la nación es Países Bajos y no Holanda. A partir de ahora, sus habitantes -parte de ellos- solo se darán por aludidos cuando se les llame neerlandeses. De ello se encargarán las autoridades del país, que ya han comenzado con el proceso de cambio de nombre.

Una de las primeras cosas que variarán será la web oficial de Turismo, que dejará de llamarse Holland.com. Esta página de internet es un ejemplo de los problemas que tiene el Gobierno a la hora de vender en el exterior la imagen del país. Basta navegar por ella para ver cómo los términos Países Bajos y Holanda se intercalan como si fuera una misma entidad. Ni siquiera ellos han sabido explicar que no es lo mismo.

Holanda del Norte y Holanda del Sur son dos de las doce provincias de los Países Bajos. Este ha sido siempre el tratamiento oficial, pero el peso político y económico de los otros dos territorios, donde se encuentran Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, ha hecho que el verdadero nombre del país haya pasado a un segundo plano. Hay neerlandeses que son holandeses, pero no todos lo son, y algunos ya estaban cansados de que les llamaran de otra manera.

«El nuestro es un país con dos nombres donde siempre hemos usado ambos términos», afirma la periodista Maatje Bakker, corresponsal en España del periódico neerlandés 'Volkskrant'. Ella es de una región del este y ha vivido sin complicaciones con una dualidad que en el extranjero no termina de entenderse. «Yo no me siento holandesa pero aquí siempre digo que lo soy, porque es lo que más se conoce fuera. Cuando explico que soy de los Países Bajos, la gente enseguida me contesta que de Holanda», asegura.

Selección y Juegos

Modificar la web de Turismo es solo el principio. La selección nacional del fútbol mantendrá el color naranja de sus camisetas, pero será conocida a partir de ahora como Países Bajos, nombre que encabezará la delegación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los cambios podrían afectar también a los icónicos tulipanes. El Gobierno aún está estudiando si conservará esta flor como punta de lanza de la imagen internacional de Holanda.

El Ministerio neerlandés de Exteriores ha explicado que con la nueva denominación «se pretende modernizar la imagen del país y presentarla como abierta, inventiva e inclusiva». Además, se espera que esta renovada identidad incentive a los turistas a no viajar únicamente a Ámsterdam, una ciudad que está saturada de visitantes, hasta el punto de que la Oficina de Turismo paralizó en mayo de este año la promoción de la capital. Quieren que desde el extranjero se vea al país como algo más que una obsoleta sucesión de escaparates del Barrio Rojo y tiendas de marihuana.

El plan detallado para dejar atrás a Holanda será presentado para fines de este año y ha sido desarrollado por la Administración, junto a representantes de la industria del turismo y empresarios. Uno de los momentos culminantes de la campaña tendrá lugar el próximo mes de mayo en Rotterdam durante el festival de Eurovisión, que en 2018 ganó Duncan Laurence, de Holanda del Sur.

Aunque en otras ediciones los cantantes neerlandeses ya habían sido presentados como originarios de Netherlands, será en la gala de este año cuando Holanda se desprenderá de sus ropajes para comunicar al mundo que a partir de ahora solo será los Países Bajos. «Tres días y 180 millones de espectadores constituyen una oportunidad fantástica para la comunicación y el 'marketing'», dicen los impulsores de la campaña.