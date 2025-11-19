Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fenómeno se da sobre todo en familias con un único progenitor. Adobestock

Los hogares en los que conviven abuelos y niños se disparan en cuatro años

Los expertos achacan el alza de este modelo al precio de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades para conciliar

Alba Cárcamo

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

La «red silenciosa de abuelos» que durante generaciones ha actuado como un pilar en la crianza de los nietos crece en los últimos años. La ... carestía de la vivienda, el empleo precario y las dificultades para conciliar son algunas de las causas a las que apuntan los expertos que se debe el repunte de «hogares multigeneracionales». Este modelo, de hecho, se ha incrementado a nivel estatal cuatro puntos con respecto a 2020 y son ya un 16% las familias en las que comparten techo menores de 16 años y algún abuelo.

