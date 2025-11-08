Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

El agente participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal

EP

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado a primera hora de este sábado 8 de noviembre en ... la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  8. 8 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente
  10. 10 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla