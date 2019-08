Herida una trapecista del Circo Italiano en plena función en Bilbao La artista se cayó de cabeza durante la función de ayer en el parque Etxebarria. Las instalaciones fueron desalojadas de inmediato VÍCTOR PÉREZ Viernes, 30 agosto 2019, 10:47

Todos los trabajos tienen sus riesgos y cuando eres un artista de circo, aún más. Mónica Rossi, una trapecista del espectáculo 'Bellísimo', cuya carpa permanece estos días instalada en el parque Etxebarria de Bilbao, sufrió ayer un aparatoso accidente en la primera de las dos funciones diarias que realizan. Estaba ejecutando un número de «caídas enganchadas» con una gran tela cuando un error de cálculo provocó que la joven se golpeara en la cabeza contra el suelo. La función fue suspendida de inmediato y se activó el protocolo de accidentes. Una UVI móvil la trasladó hasta el Hospital de Cruces para evaluar su estado con más profundidad. Poco después los artistas volvieron al interior de la carpa y el espectáculo pudo continuar.

Rossi, que tiene 28 años y es madre de un niño de tres, realizaba un ejercicio tan bello como peligroso. Se movía por el techo de la instalación agarrada a unas cintas de tela dibujando una espectacular coreografía, pero en el momento de un descuelgue cayó y se golpeó contra el tablado.«Se ve que esta tarde no ha calculado bien la distancia, y en ese medio metro ha tocado suelo». Ronni Rossi, tío de la joven, explicaba a EL CORREO que en su familia son once hermanos y todos ellos dedicados al mundo del espectáculo. Ocho se encuentran en el Circo Italiano. Como recordaba, su sobrina se dedica a hacer un número de telas aéreas en el que van cogidas ella y su pareja. Ronni describía la caída como «un gran susto», porque se produjo desde «una altura considerable». Sin embargo, no se precipitó desde los casi 11 metros de altura que tiene la cúpula del circo. «No ha sido una caída libre, sino una resbalada. Siempre van cogidos por las telas y eso les frena». El tío de Mónica fue uno de los primeros en acercarse y comprobar su estado: «Estaba bien, podía mover las manos y rodillas, pero hay un protocolo y tiene que venir un médico».

En camilla con collarín

Acto seguido, le pusieron un collarín y la tendieron en una camilla antes de trasladarla al hospital para seguir con la exploración. Ronni tenía claro que este tipo de accidentes son parte de su profesión: «Estamos acostumbrados porque es nuestro trabajo y son cosas que pasan». A la par que apuntaba: «hay artistas que se dan golpes más grandes y siguen con la función, pero Mónica es más precavida y ha preferido no moverse». Los artistas lo tenían todo controlado y según el protocolo: «Hemos hecho salir al público al hall de la cafetería para que Mónica estuviera tranquila y los médicos pudieran hacer su trabajo sin ningún problema». Una vez evacuada, los artistas volvieron a saltar a la pista para seguir con la función.

Al parecer y según apuntan fuentes del circo italiano, la tela de la artista se había visto dañada el día anterior, por lo que la joven Mónica decidió sustituirla por otra. Al estrenar nuevo material en su espectáculo, no estaban controlados todos los elementos y la elasticidad o la consistencia de la tela no debía de ser igual a aquella con la que había actuado en otras ocasiones. Esta sutil diferencia en su herramienta de trabajo fue lo que pudo provocar el error de cálculo. Sin embargo, como dice la canción de Queen: «El espectáculo tiene que continuar». Y así fue. Mónica Rossi seguía al cierre de esta edición ingresada, «aunque su estado en principio no supone un riesgo vital», detallaron desde el hospital de Cruces.