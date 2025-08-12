Hendaia fumiga por cuarta vez sus calles contra el mosquito tigre
Martes, 12 de agosto 2025, 02:00
La localidad vascofrancesa de Hendaia prosigue con las labores de desinfección de sus calles tras la aparición este verano de un vecino contagiado de chikunguña, una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito tigre. Tras las fumigaciones realizadas el 11 de julio, el sábado 2 y el miércoles 6 de agosto en varios puntos de la ciudad, anoche estaba programado vaporizar dos nuevos barrios, el Centro y Sokoa, junto al puerto deportivo.
