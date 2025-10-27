Hallan muerto al segundo perro que acompañaba a la montañera navarra de 27 años fallecida en Panticosa
La familia llevaba más de una semana buscando a 'Kona', uno de canes que iba junto a la joven fallecida
Lunes, 27 de octubre 2025, 16:38
Este lunes ha sido hallado sin vida 'Kona', el segundo de los perros que acompañaba a Iranzu Ollo, la montañera navarra de 27 años que ... perdió la vida en un accidente de montaña en el pirineo aragonés.
Junto al cuerpo de la joven ya se había hallado a uno de los canes, también muerto, pero 'Kona' permanecía desaparecido. Tras el trágico suceso, la familia hizo un llamamiento en redes sociales para intentar localizar al animal. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en la zona, con fuerte viento y bajas temperaturas, complicaron las tareas de rastreo.
Según aclara la Guardia Civil, una patrulla del GREIM de Panticosa ha salido este lunes con el helicóptero para realizar una batida cuando han avistado a 'Kona', ya sin vida, que se encontraba muy cerca del lugar donde fueron hallados el cuerpo de la montañera y su otro perro hace una semana en el Pico de las Neveras.
'Este triste desenlace pone fin al dispositivo de búsqueda que se ha mantenido en la zona desde que la joven fallecida y el otro perro que la acompañaba, fueran encontrado muertos el pasado domingo 19 de octubre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión