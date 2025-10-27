Hallan muerto al segundo perro que acompañaba a la montañera navarra de 27 años fallecida en Panticosa

Este lunes ha sido hallado sin vida 'Kona', el segundo de los perros que acompañaba a Iranzu Ollo, la montañera navarra de 27 años que ... perdió la vida en un accidente de montaña en el pirineo aragonés.

Junto al cuerpo de la joven ya se había hallado a uno de los canes, también muerto, pero 'Kona' permanecía desaparecido. Tras el trágico suceso, la familia hizo un llamamiento en redes sociales para intentar localizar al animal. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en la zona, con fuerte viento y bajas temperaturas, complicaron las tareas de rastreo.

Según aclara la Guardia Civil, una patrulla del GREIM de Panticosa ha salido este lunes con el helicóptero para realizar una batida cuando han avistado a 'Kona', ya sin vida, que se encontraba muy cerca del lugar donde fueron hallados el cuerpo de la montañera y su otro perro hace una semana en el Pico de las Neveras.

'Este triste desenlace pone fin al dispositivo de búsqueda que se ha mantenido en la zona desde que la joven fallecida y el otro perro que la acompañaba, fueran encontrado muertos el pasado domingo 19 de octubre.