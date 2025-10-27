Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kona, el segundo perro de Iranzu Olio, que ha sido hallado muerto. Diario de Navarra

Hallan muerto al segundo perro que acompañaba a la montañera navarra de 27 años fallecida en Panticosa

La familia llevaba más de una semana buscando a 'Kona', uno de canes que iba junto a la joven fallecida

Álvaro Guerra

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:38

Este lunes ha sido hallado sin vida 'Kona', el segundo de los perros que acompañaba a Iranzu Ollo, la montañera navarra de 27 años que ... perdió la vida en un accidente de montaña en el pirineo aragonés.

