Hallan muerto al modelo 'Zombie Boy' El modelo Rick Genest, más conocido como 'Zombie boy'. Rick Genest, de 32 años, era el hombre que tenía más tatuajes de insectos y de huesos en su cuerpo AGENCIAS Viernes, 3 agosto 2018, 14:25

El modelo Rick Genest, más conocido como 'Zombie Boy', ha fallecido a los 32 años en Canadá. Su cuerpo fue encontrado sin vida este miércoles en el interior de su apartamento en el barrio Plateau Mont Royal de Montreal, según informó Radio Canadá. La policía dijo que se trataba de un suicidio. Al parecer, Genest sufría problemas mentales.

«Icono de la escena artística y el mundo de la moda, este innovador, contra la corriente de la cultura popular, encandiló a todos los corazones», escribió su agencia, Dulcedo Management, en un breve mensaje en Facebook. «Zombie boy fue amado por todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo (...) Gracias ZB por todos los hermosos momentos en tu compañía y por tu radiante sonrisa», concluye el comunicado. Más tarde la agencia explicó que Genest «no era drogadicto, y estaba sobrio en el momento de su muerte».

Fue descubierto por el diseñador Nicola Formichetti en 2010 y protagonizó una campaña de Thierry Mugler, pero la fama de Zombie Boy comenzó un año después a raíz de su cameo en el videoclip Born This Way de Lady Gaga. Precisamente, la cantante ha sido una de las primeras en reaccionar ante la muerte del modelo y ha puesto en su Twitter que estaba «devastada» y pidió más concienciación para la gente que padece depresiones. Genest, quien hubiese cumplido 33 años el próximo 7 de agosto, tenía dos récord Guinness por sus tatuajes: uno por sus 176 insectos y otro por los 139 de huesos.

Con 15 años, el modelo descubrió que tenía un tumor cerebral y le dijeron que podía morir o quedar desfigurado. «Supongo que esto me llevó a obsesionarme con lo mórbido y macabro», contaba al Daily Mirror a finales de 2016. «La operación para extirpar el tumor se realizó sin problemas, pero desde aquello creo que la vida es demasiado corta para no tatuarme todo lo que he soñado».

Eso le llevó a hacerse el primer tatuaje con 16 años: una calavera con tibias cruzadas en su hombro. A los 19 ya había cubierto todo su cuerpo con tinta, incluyendo su cara, en la que llevaba un esqueleto y un cerebro como el de un zombi Su apodo, Zombie, se lo pusieron sus amigos. «Cuando juegas en las calles y te metes en problemas, tienes un sobrenombre para cubrirte. Zombie vino de mi amor por el punk y los cráneos», explicaba el canadiense que había desfilado para marcas de lujo y fue portada de revistas como 'Vogue' y 'GQ'. También participó en varias películas como '47 Ronin' y series de televisión, entre ellas 'Silent Witness'.