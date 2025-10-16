Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo del servicio forense espera mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cadáver. R. N.

Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid

Los bomberos accedieron por el balcón a la vivienda tras el aviso de un familiar y dieron con el cuerpo de la mujer, que llevaba «un par de días» sin dar señales de vida

Marco Alonso

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:11

Comenta

Una llamada de un familiar que no pudo contactar con ella fue la que desató las alarmas. Este familiar tenía las llaves de la vivienda, ... ubicada en la calle Huelgas en la esquina con la plaza San Juan, pero al intentar acceder al piso para ver la razón la que esta mujer no atendía a las llamadas se percató de que estaba echado el cerrojo por dentro y no podía entrar. Fue poco después cuando, a las 18:02 horas de este miércoles, el 112 recibió una llamada que solicitaba asistencia para abrir la puerta del piso, en el que residía una persona mayor que «llevaba un par de días sin dar señales de vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  4. 4

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  5. 5

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  6. 6 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  7. 7 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  8. 8 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid

Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid