«¿Cómo iba a hablar en euskera con Laboa, Lete o Atxaga?» Iñaki Salvador e Idoia Trenor charlan, él en castellano y ella en euskera, de Euskaraldia. / ARIZMENDI Iñaki Salvador, Belarriprest, e Idoia Trenor, Ahobizi, reflexionan sobre el papel de Euskaraldia en la normalización del euskera IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:18

«Lotsa eta beldurra, fuera!». Iñaki Salvador es pura energía. Habla con pasión, «con una ilusión tremenda», sobre Euskaraldia, el proyecto que se celebrará del 23 de noviembre al 3 de diciembre en 370 municipios de Euskadi, Navarra e Iparralde y que pretende ser un gran experimento social con el objetivo de normalizar el uso del euskera. El pianista donostiarra va a participar en esta iniciativa en una doble vertiente. Por una parte, ha sido seleccionado en el once titular, 'hamaikakoa', que será responsable de fomentar y promocionar Euskaraldia en la capital guipuzcoana. Además, durante los once días en los que se celebrará el acto lucirá en su solapa una chapa en la que se leerá Belarriprest. Es decir, aquel que desea que durante esos días se le hable «en euskera, que yo te entiendo. Independientemente de que te conteste en euskera o en castellano, quiero que me hables en euskera». Vive intensamente este papel que dice parece hecho para él: «Es muy bonito sentir que se pone en marcha algo así. ¡Parece que me han copiado!». ¿Por qué? «Hace tres años, por una decisión personal, decidí montarme mi propia campaña en relación con el euskera. Gauza bera», insiste.

El detonante de esta decisión tiene que ver, efectivamente, con las bases que plantea Euskaraldia. «Estaba harto de tener tanta vergüenza por hablar en euskera, tanto miedo. Entendía mucho pero sufría estrés lingüístico», dice. Un término que también utiliza Idoia Trenor. coordinadora de Euskaraldia en Donostia y que cumplirá el papel de Ahobizi durante esos once días. Hablará en euskera con las personas que lo entienden, aunque ellas le contesten en castellano. Y al dirigirse a personas que conozca, al menos su primera palabra será siempre en euskera. «Creo que muchos euskaltzales han tomado hace tiempo ese compromiso, pero Euskaraldia te da la opción de compartir esa opción con miles de personas», explica. Por otra parte, considera que durante el tiempo que dure este proyecto se va a producir una especie de «protección social, consensuada» para utilizar el euskera. Y de esa manera evitar el «estrés lingüístico» que muchos euskaldunes padecen. Pone un ejemplo en euskera, reproduciendo el objetivo lingüístico del proyecto.

«Askotan taberna batera sar- tzen zara eta pentsatzen duzu ostalariaren aurpegiaren arabera euskaraz dakiela, eta gero ez da horrela. Eta kontrakoa pasa zait ere Donostian bertan. Nik erdaraz hitz egin eta ostalariak euskaraz erantzun. Imajinatu nire kon-tzientzia eta nire aurpegia. Horrelakoetan eroso senti-tzeko esperimentu bat da Euskaraldia».

Ahobizi y Belarriprest serán los dos roles de un mismo experimento social a favor del euskera en el que pueden apuntarse todos los ciudadanos que lo deseen. Los interesados pueden dar su nombre en la web euskaraldia.eus y también en los puestos que se instalarán en las calles de los 81 municipios guipuzcoanos que participan. En Donostia, por ejemplo, se instalarán urnas para apuntarse en todas las casas de cultura, en el polideportivo de Benta Berri, Elkar, centros escolares, AEK y Aquarium.

El caso de Iñaki en relación con el euskera es paradigmático. En su casa no se hablaba el idioma pero sus hermanos lo estudiaron en su juventud, cosa que no pudo hacer él. Su pasión por el jazz le hizo mudarse a Barcelona y le costó algo más de tiempo ponerse a ello, pero lo hizo «con mucho esfuerzo». Porque Iñaki Salvador, además de componer el 'hamaikakoa' de Donostia y ser Belarriprest, es músico profesional, pianista de prestigio internacional, que hoy ofrece un concierto en el Victoria Eugenia titulado 'Voces de cine' y la semana que viene actúa en Milán. Su nombre, además, estará unido para siempre con el de Mikel Laboa.

Como él dice, «mucha gente de mi entorno laboral es euskaldun y hace tres años decidí cambiar mi idioma vehicular. Con aquellos con los que tengo más confianza, por supuesto», señala. Nombra dos ejemplos. «Al dantzari Jon Maya y al actor Patxo Telleria, bilbokoa bera, empecé a dejarles mensajes de audio en euskera a través del whatsapp. Y funcionó, les sorprendía mi nivel. Cometo algún fallo con algún verbo pero no importa», señala feliz. A muchos les puede sorprender, reconoce él mismo, que una persona que ha convivido con lo más granado de la cultura vasca de los últimos treinta años no haya dado antes este paso, el de dejar de lado la vergüenza y hablar euskera sin prejuicios. Su explicación es convincente.

Soltarse con el idioma

«Con Laboa, al que tanto hecho de menos, mi relación comenzó desde el principio en castellano. Yo vivía en Barcelona y solo venía aquí para ensayar y para los conciertos», dice. Cuenta que «con un idioma nuevo hay que empezar con conversaciones cotidianas, no puedes entrar desde un principio con frases sofisticadas. Y yo me veía rodeado de Laboa, de Bernardo Atxaga, de Xabier Lete. ¡Para mí era como estar delante de Euskaltzaindia! Hablaban de libros, de poemas, de frases, yo no podía arrancarme allí. ¿Cómo iba a hablar en euskera delante de ellos? Me moría de vergüenza. Les seguía cada vez más las conversaciones pero intervenía para temas muy sencillos. Por eso digo siempre que igual estar en un ambiente euskaldun no es lo mejor para romper aguas en este tema». Reconoce que «igual perdí una gran oportunidad, pero yo estaba a otra cosa, estaba loco por el jazz y por aquel entonces ese ambiente musical era en castellano».

Tras apostar decididamente por el euskera, señala que cada vez se siente más cómodo con el idioma: «Presento mis canciones en euskera, estoy más suelto, puedo hablar con los espectadores que me pregunta, hago bromas. Tengo, eso sí, una actitud proactiva, dibertigarria, con pasión. Y este experimento que es Euskaraldia permite precisamente eso, soltarse sin sentirte solo, vas a estar protegido».

Está de acuerdo Trenor. Cree que Euskaraldia va a servir para cambiar los roles lingüísticos en nuestra sociedad. «En la gran mayoría de las relaciones la inercia es hablar en castellano. Ya es hora de poder decir, 'a partir de ahora nuestras conversaciones van a ser en euskera'. Pues Euskaraldia va a servir para esto. Agian uste baino erosoago gaude euskaraz hitz egiten. Ba jarraitu dezagun».

Para la coordinadora del proyecto en Donostia, ahí reside la clave, tal y como explica en euskera. «Ez dugu adosten zein hizkuntzetan hitz egingo dugun, jende askok esaten du, 'ba nik honekin beti egin dut erdaraz nahiz eta biok euskaraz jakin'. Euskaraldia da aitzakia, nahi baldin baduzu hizkuntzaz aldatzen probatzeko, probatzen ez duenak ez daki zer dagoen. Adibidez: bi lagun, beti-beti erdaraz egin dutenak eta orain guraso berri izan direnak. Horrelako esperientzia batean hasi dira euskaraz hitz egiten eta orain mantendu dute hizkuntza ohitura».

- Euskaldunok autokritika egin beharko genuke gai honen harira?

- Ardura guztia ezin da jarri norbanakoengan. Gutako bakoitzak eman behar du lehen pausoa baina egon behar da kontextu bat laguntzen dizuna. Paseatzen baldin bazoaz eta letrero guztiak erdaraz baldin badaude edo ingelesez, gaur egun Donostiako Alde Zaharrean pasatzen den bezala, horrek ez du asko laguntzen. Estres linguistikoa hortik dator. Euskaldunok badaukagu ardura lehen hitza euskaraz egiteko, adibidez, denda batean, horrek bidea irekitzen duelako. Eta hortik aurrera bigarrena ere euskaraz. Zuk esaten baduzu, «txokolatezko helatu bat, mesedez» eta erantzuten badizute «¿eh?», ez du esan nahi euskaraz ez dakienik, agian ez dizu entzun. Baina galdetu berriro euskaraz. Besteak esangu dizu ez badu ulertzen, «perdona no entiendo». Ba orduan lasai esango diogu erdaraz, «un helado de chocolate, por favor». Eta kasu hauetan, askotan, euskaldunak urduri jartzen gara, «agian mindu dut», ba ez.

Tiene claro esta egiatarra que la iniciativa va a dejar rastro. «Arrastoa utziko du. Noski baietz. Oso bibentziala da, emozioekin lotutakoa. Eta zuk esperientzia bat gorpuzten duzunean, bizitzen duzunean, arrastoa uzten du, pertsonetan eta herrian, gizartean», dio seguru.