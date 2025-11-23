Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El árbol de la ciencia

Las tres barreras de la neurotecnología

Se sobrevalora la tecnología y se subestima la biología

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

La manipulación cerebral con tecnología se trata con tal efectismo que parece estar a la vuelta de la esquina. Su objetivo es aumentar a demanda ... algunas funciones perceptivas, emocionales o cognitivas del usuario y se alerta del peligro de que alguien se aproveche de la información que se pueda extraer del cerebro. Sin embargo, por el momento, es muy improbable que nadie vaya a leer su pensamiento ni robar su identidad neuronal ni vulnerar su privacidad. El escepticismo proviene de tres obstáculos que la biología impone a la manipulación de sistemas sensibles y complejos: precisión, interacción e ignorancia. La hipótesis de partida es que se puede registrar la actividad neuronal relacionada con una acción (ver, oír, mover) y modificarla con la aplicación de una corriente eléctrica o magnética. Cierto, pero para que el proceso sea eficaz y seguro hace falta precisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «'Txantxagorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  4. 4 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  5. 5 El surf llora la pérdida de un visionario
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  10. 10

    Multitudinaria manifestación a favor de la subrogación de los trabajadores de Asuncion Klinika

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las tres barreras de la neurotecnología

Las tres barreras de la neurotecnología