El 10. Este número representa la excelencia

Todo el mundo lo desea. El 10 representa la excelencia y la perfección: la matrícula de honor en un examen (aunque ahora puede subir a ... 12 o 14), la calificación máxima en gimnasia (Nadia Comaneci fue la primera), el mejor del equipo (el maravilloso Brasil de México 70 jugaba con cinco 10: Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino), la persona más bella (Bo Derek) o un dechado de virtudes («es una persona de 10»). Alcanzar el 'top ten' de un listado es una aspiración universal. Diez son los mandamientos y las series numéricas van por decenas. Hay explicaciones curiosas sobre el tema. Las tribus neolíticas de cazadores-recolectores eran pequeñas comunidades de decenas de individuos. Los grupos de caza estaban compuestos por 10 miembros mientras el resto se quedaba en el campamento.

Antony Jay señala en su libro 'El hombre de empresa' que una organización humana (ejército, iglesia, entidad laboral, financiera o deportiva) tiene propensión a crear coaliciones de 10 sujetos, ni más de 11 ni menos de 9. Jay cree que es un vestigio ancestral de los grupos de caza. Según su hipótesis, la selección natural y cultural eliminó los subgrupos demasiado pequeños y los demasiado grandes porque no funcionaban. El grupo de 10 ha prevalecido a lo largo de la historia. El ejército romano se estructuraba en múltiplos de 10. La unidad de combate básica estaba formada por 10 soldados a las órdenes de un decurión que ocupaban la misma tienda. Diez unidades de este tipo formaban la centuria y así sucesivamente hasta llegar a la legión.

M. Page, ahondó en las ideas de Jay en su obra 'La tribu empresarial', donde examina el concepto de grupo nucleico que se compone de unos 8 individuos. Otros autores han llegado a parecidas conclusiones desde otras perspectivas. En suma, parece que la funcionalidad eficiente de un grupo depende de su tamaño y que 10 puede ser el número de referencia.

El área 10 frontopolar ocupa un privilegiado lugar en el corazón de las funciones cerebrales más excelsas

Más allá de estas explicaciones antropológicas de mayor o menor solidez científica, hay un 10 que hace honor a la idea de excelencia. El neuroanatomista Korbinian Brodmann numeró y catalogó las áreas de la corteza cerebral en función de su organización celular y de su localización (sus 47 áreas originales se han convertido en 98 y la cifra crece a medida que se conocen más tipos de neuronas por su marca genética y molecular). El área 10, situada justo encima de los ojos, es, según un amigo anatomista, «la mejor, la más poderosa, la más sublime». Dice ChatGPT que «el área 10 cerebral, también conocida como área frontopolar, es una región de la corteza prefrontal del cerebro. Está implicada en funciones cognitivas complejas como la planificación, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. También se relaciona con la motivación, la memoria espacial y la coordinación bimanual». Es un buen resumen, pero adolece de una explicación de la razón de que esto sea así. Y lo es porque por su localización estratégica y organización anatómica recibe información de numerosas regiones cerebrales y la envía a otras tantas. Es decir, es un centro donde se integra información ya procesada y se emiten planes de actuación (decisiones, conductas, ideas). Ocupa un lugar privilegiado en el corazón de las funciones cognitivas más excelsas donde participa en redes locales muy densas. Además, dispone de unas neuronas peculiares, las neuronas de Von Economo, con forma de huso y axones muy largos y mielinizados que le permiten contactar con regiones alejadas, de tal modo que conecta con todo el orbe neuronal. Estas neuronas son mucho más abundantes en el cerebro humano que en el de nuestros parientes más cercanos, los primates homininos.

El área 10 es parte esencial de los doce hubs que conforman el 'club de ricos' del cerebro, grandes centros hiperconectados que participan en múltiples funciones. Incluso podría jugar un papel destacado en la fisiología de la conciencia, ese misterio aún sin resolver. ¿Será el nodo cerebral «donde la amapola es roja, la manzana es olorosa y la alondra canta» (Oscar Wilde)? Si así fuera, merecería un 'super 10'.