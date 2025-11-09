Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nadia Comaneci logró un 10 en los Juegos Olímpicos de Montreal'76. AFP
El árbol de la ciencia

El 10. Este número representa la excelencia

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:47

Todo el mundo lo desea. El 10 representa la excelencia y la perfección: la matrícula de honor en un examen (aunque ahora puede subir a ... 12 o 14), la calificación máxima en gimnasia (Nadia Comaneci fue la primera), el mejor del equipo (el maravilloso Brasil de México 70 jugaba con cinco 10: Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino), la persona más bella (Bo Derek) o un dechado de virtudes («es una persona de 10»). Alcanzar el 'top ten' de un listado es una aspiración universal. Diez son los mandamientos y las series numéricas van por decenas. Hay explicaciones curiosas sobre el tema. Las tribus neolíticas de cazadores-recolectores eran pequeñas comunidades de decenas de individuos. Los grupos de caza estaban compuestos por 10 miembros mientras el resto se quedaba en el campamento.

