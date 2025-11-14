Los guipuzcoanos que emigraron a un pueblo de Guadalajara en el siglo XVI y ahora está repleto de apellidos vascos Sancho de Arrazola y su mujer, Magdalena de Basarte, se trasladaron al pueblo de apenas 271 habitantes hace más de 500 años

Los vascos han emigrado a varios lugares a lo largo de los años, ya sea a causa de conflictos y guerras o por la particularidad del Mayorazgo, una ley que decía que las herencias tenían que recaer solamente en uno de los hijos, normalmente el mayor. Por lo que los demás hijos de la familia solían optar por desplazarse fuera del territorio. Ese fue precisamente el caso de los guipuzcoanos Sancho de Arrazola y su mujer, Magdalena de Basarte, quienes se trasladaron a un pueblo de Guadalajara hace más de 500 años.

Corría el año 1522, cuando Sancho de Arrazola y su mujer Magdalena de Basarte, vecinos de Oñati, decidieron emigrar al centro peninsular con el objetivo de trabajar en una de las primeras ferrerías de un pueblo, que conocían solamente de oídas, y cuyas ferrerías mantuvieron su fama y renombre a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Los guipuzcoanos decidieron trasladarse a Checa, un pueblo rodeado de valles y con temperaturas parecidas a las de Gipuzkoa a más de 450 kilómetros de distancia, y que gozaba de una gran importancia industrial. Una localidad que se sitúa a 1363 metros de altitud y que ocupa una extensión de 189,78 kilómetros cuadrados, siendo uno de los municipios más extensos de Castilla-La Mancha.

Un pueblo en Guadalajara repleto de apellidos vascos

Y es que fueron varios los vascos y navarros en seguir los pasos de estos guipuzcoanos, de hecho, en la actualidad tras casi 500 años de este curioso fenómeno migratorio, algunos de sus 271 habitantes todavía ostentan algunos apellidos vascos como: Arrazola, Berasaluce, Oñate, Rustarazo, Herranza, Araúz y Latasa.

Además, sus habitantes también tienen otros apellidos vascos castellanizados como por ejemplo, Chavarría, una degeneración de Etxeberria o Echevarria. Aunque Arrazola, sigue siendo uno de los más comunes en la zona.