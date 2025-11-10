Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guillermo Rodríguez, nutricionista: «El azúcar en el cerebro de un niño reduce su capacidad para aprender»

El experto pide reflexionar sobre la alimentación de los menores y su rendimiento académico

L. G.

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

El nutricionista Guillermo Rodríguez ha lanzado una advertencia contundente sobre los efectos del azúcar en la salud cerebral infantil. Según explica, el consumo excesivo de azúcar no sólo provoca alteraciones metabólicas, sino que también reduce la capacidad de aprendizaje y memoria en los niños.

«El azúcar en el cerebro de un niño es el principal causante, no sólo de falta de aprendizaje, sino también de una menor capacidad neuronal», asegura Rodríguez. «Aumenta la resistencia a la insulina del cerebro, lo que impide que las neuronas utilicen correctamente la glucosa. Además, reduce el factor neurotrófico derivado del cerebro, clave para la memoria y el aprendizaje».

@worldcast.oficial ""El azúcar frena el aprendizaje de los niños". - @nutrillermo". - @Nutrillermo ♬ sonido original - WORLDCAST

El experto denuncia la contradicción que supone que los propios centros educativos ofrezcan desayunos ricos en azúcar —como croissants, donuts o palmeras de chocolate— y luego se responsabilice al alumno por su bajo rendimiento académico.

El azúcar en el cerebro de los niños

«¿Cómo podemos ponerle un cero a un niño si el mismo colegio le ha dado un desayuno que le impide aprender?», se pregunta. «El niño es la víctima, y muchas veces, encima de eso, queremos medicarlo. A quien habría que señalar es a quien decide ese menú escolar».

Rodríguez insiste en que la Asociación Española de Pediatría debería reflexionar sobre el papel del azúcar en el entorno escolar y sus consecuencias a largo plazo. «No se trata solo de obesidad o caries», advierte, «sino de cómo la alimentación condiciona la capacidad cognitiva y el desarrollo del cerebro infantil».

