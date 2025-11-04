Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los mariachis, este martes, en la puerta del juzgado de Bilbao.

Los mariachis, este martes, en la puerta del juzgado de Bilbao. Ignacio Pérez

Un grupo de mariachis recibe al exdirector vasco de Emergencias en el arranque del juicio por el 'caso DYA'

Apostados en la puerta del juzgado de Bilbao han entonado la conocida canción 'Cielito lindo'

D. S. Olabarri

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:45

El expresidente de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), Fernando Izaguirre, y su socio, Juan Diego Gallardo, se sientan este martes en el banquillo ... de los acusados por supuestamente apropiarse de varios millones de euros de la organización no gubernamental. Y ambos han sido recibidos en los juzgados de Bilbao de una manera muy peculiar. Un grupo de mariachis les esperaban en la puerta del tribunal entonando la archiconocida canción 'Cielito lindo'. Al parecer, según ha podido saber este periódico, han sido contratados por un particular.

