El Gobierno Vasco sostiene que el decreto de Fomento no ataja el conflicto Taxi-VTC Asegura que no se puede generalizar una receta hecha 'ad hoc' para Madrid y Barcelona y pide un análisis jurídico y económico de la norma del Ejecutivo central GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 octubre 2018, 06:30

Decepción. Fue la sensación que experimentó la representación del Gobierno Vasco que ayer acudió al Ministerio de Fomento a la reunión informativa entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre el decreto-ley que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). No atisbó solución alguna para el conflicto que el sector del taxi mantiene con estas otras empresas. El Gobierno Vasco entiende que el texto presentado por Fomento no soluciona el problema de las licencias VTC y que no da respuesta a las necesidades concretas de Euskadi, ni en lo que a ratios se refiere, ni en cuanto a la demanda de movilidad urbana e interurbana que pueda existir.

Según el decreto ley aprobado el viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos y comunidades autónomas podrán dentro de cuatro años suprimir las licencias de VTC, las de empresas como Uber y Cabify, que estimen convenientes en sus territorios. Fuentes del Gobierno Vasco consideran que esto «no hace más que alargar el problema, retrasar la solución y transferirla a terceros. Más que arreglar nada, repartir culpas».

La norma establece que en cuatro años las licencias de VTC que existen en España perderán la capacidad de dar servicios en el ámbito urbano, en el que constituye su principal negocio y en el que compiten con el taxi. A partir de ese momento, la continuidad de las VTC como servicio de transporte urbano y el número de licencias en cada ciudad lo determinarán los correspondientes ayuntamientos. El Gobierno Vasco entiende que no se puede extrapolar una norma creada 'ad hoc' para atender a la problemática de Madrid y Barcelona, al resto de los territorios o ciudades, ya que la casuística es diferente en cada una de ellas. Ni la saturación es la misma -1 a 26 en Euskadi frente a 1 a 6 en las grandes capitales-, ni se parece el tiempo del servicio dentro de la ciudad.

El Ejecutivo vasco trabaja la «coexistencia ordenada» y ultima un decreto para poder distinguir a los VTC

La directora vasca de Planificación de Transporte, Janire Bijueska, trasladó ayer a la directora general de Transporte Terrestre de Fomento, Mercedes Gómez, que se se trata de «una norma que requiere ser convalidada», con un texto «que requiere de un análisis jurídico y económico para evitar futuras reclamaciones».

Además de en Madrid, el Ejecutivo de Vitoria está trabajando también desde sus competencias «y en estrecha colaboración con el sector», las medidas a adoptar para «una coexistencia ordenada entre taxis y VTCs», entre los que destaca el decreto que regulará los distintivos para los vehículos VTC, actualmente en fase de tramitación.