El Gobierno Vasco retira el transporte escolar a niños de 2 años por seguridad Transporte escolar. Educación considera que no está garantizado que los pequeños viajen en los autobuses con los dispositivos de sujeción ajustados a peso y edad MARTA FDEZ. VALLEJO BILBAO. Viernes, 21 septiembre 2018, 06:29

El Gobierno Vasco ha comunicado a los centros escolares de la red pública que va a aplicar un decreto por el que solo tienen derecho a utilizar el transporte escolar los niños a partir de tres años. En los últimos cursos, Educación permitía a los pequeños de 2 años que viajaran en los autobuses si había plazas suficientes a pesar de estar esa misma normativa en vigor. La medida responde a una cuestión de seguridad, ya que no está garantizado que los niños de 2 años dispongan en los autobuses de las sillas homologadas y los anclajes ajustados a su peso y edad. El Ejecutivo vasco ha dejado la decisión final en manos de los colegios por el momento, aunque bajo su responsabilidad, aunque una buena parte de las escuelas han optado por prohibirlo.

El pasado mes de marzo, el Departamento de Educación envió a los centros la comunicación en la que les indicaba que a partir de este curso se aplicaría el decreto que establece el uso del transporte escolar desde segundo ciclo de Infantil -3 años- hasta la Secundaria Obligatoria. «Desde entonces no se nos ha dado ninguna orden. Hay centros que no dieron importancia a esa comunicación porque el decreto estaba en vigor desde hace años y hasta ahora se hacía la vista gorda. Si había plazas libres en el autobús se les dejaba», explica la directora de un centro. De hecho, muchos colegios aseguran que se han enterado de la decisión del Gobierno Vasco esta semana.

«En julio hablamos con Educación y nos indicó que estaba intentado solucionarlo. La última información que nos han dado es que si las direcciones autorizan el uso del autobús a los menores es bajo su responsabilidad», añade la directora de la escuela duranguesa. En esa comarca todos los colegios han tomado la decisión de no permitir a los niños de 2 años usar el transporte escolar.

Muchas escuelas han comunicado que los niños no pueden usar el autobús con el curso empezado AFECTADOS

También hay escuelas que están pidiendo a los padres que firmen un documento en el que asumen la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. «Hemos consultado con los servicios jurídicos y esas autorizaciones no tiene valor alguno», añade el responsable de otra escuela, que también ha comunicado a las familias de los pequeños del aula de 2 años que no podrán usar el servicio de autobús.

El Gobierno Vasco está analizando la normativa de Tráfico sobre las medidas de seguridad de los menores de 2 años en los autobuses para tomar una decisión. Los pequeños de esa edad -y según su peso- deben viajar en los vehículos particulares con sillitas y anclajes homologados por Tráfico. Sin embargo, no está tan claro que los autobuses escolares dispongan de esos dispositivos.

Enfado de las familias

El desconcierto y el enfado entre padres de alumnos y direcciones de las escuelas es enorme. A algunas familias se les alertó a finales del pasado curso de que no iban a tener derecho a autobús, pero muchas otras se han encontrado ahora con el problema cuando ya no pueden solucionarlo. «He llevado a mi hija de dos años todos los días unas horas en septiembre al proceso de adaptación en la escuela. El próximo miércoles empieza la jornada normal y me dicen ahora que no puede ir en el autobús. Vivimos a varios kilómetros del centro y trabajamos, no podemos llevarla. ¿Qué hacemos? Mi otra hija de 4 años sí fue en autobús sin problema», se quejaba ayer Endika, que vive en el municipio de Górliz.

«La medida nos afecta a las familias que vivimos alejadas de los núcleos urbanos y en caseríos. ¿Por qué nuestros hijos tienen menos derecho a estar escolarizados que los que viven cerca de la escuela? Los padres no podemos llevarlos a las nueve y recogerlos a las cuatro y media porque trabajamos», se quejaba el padre de otro pequeño matriculado en una escuela de Elorrio.

La clave 92% de los niños de 2 años del País Vasco están escolarizados. Este curso un total de 27.073 escolares de 0 a 2 años acuden a centros de Educación Infantil tanto de la red pública como de la concertada.

Muchas familias han enviado sus quejas a Educación y los centros han mantenido ya contactos con las delegaciones territoriales, pero aún no se les ha dado una solución. Los colegios públicos afectados también han solicitado una reunión con el Departamento de Transporte para que les expliquen las razones de esta medida.

El problema afecta en gran medida a Euskadi ya que más de un 90% de los niños de esa edad están escolarizados. La prohibición del uso ha tenido por ahora una mayor incidencia en Bizkaia que en Gipuzkoa y Álava. Sin embargo, los colegios concertados no han puesto pegas a los niños de 2 años para viajar en los autobuses escolares.