El Gobierno Vasco mantendrá un descuento de al menos el 20% en el transporte público

El Departamento vasco de Movilidad Sostenible ha adquirido el compromiso de aplicar «un 20% de descuento en los títulos de transporte personalizados y los ... abonos de los servicios de transporte público competencia del Departamento» a partir de enero de 2026, una medida que se mantendrá incluso aunque el Gobierno central decida no financiar su actual 20% de los descuentos al transporte público en 2026. Las bonificaciones al transporte fueron del 50% desde septiembre de 2022 hasta junio de 2025, mientras que desde el pasado julio se limitan al 40%, la mitad aportada por el Gobierno central y la otra mitad por las instituciones vascas.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha transmitido el compromiso de continuar con el 20% de las bonificaciones en una respuesta parlamentaria a una pregunta de EH Bildu. «En caso de no prolongarse las bonificaciones actuales por parte del Gobierno central, existe el compromiso de aplicar un 20% de descuento» en el transporte dependiente del Gobierno Vasco (Euskotren y Cercanías de Renfe), «así como el traslado de dicha medida al resto de administraciones y operadores a través de la Autoridad del Transporte de Euskadi». Algo que hizo la semana pasada.

La consejera también ofrece datos sobre el ahorro que estas bonificaciones han tenido en el bolsillo de los vascos. De septiembre de 2022 a junio de 2025, los usuarios de transportes dependientes del Gobienro Vasco se han ahorrado 53,2 millones. De ellos, la cifra más alta corresponde a los usuarios del Topo: 12,5 millones.