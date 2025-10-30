Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Usuarios del Topo se disponen a subirse a un tren en la estación de Amara. USOZ

El Gobierno Vasco mantendrá un descuento de al menos el 20% en el transporte público

Se compromete a seguir con sus bonificaciones en 2026 aunque el Ejecutivo central cambie el paso; los usuarios del Topo son los que más han ahorrado con 12,5 millones

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

El Departamento vasco de Movilidad Sostenible ha adquirido el compromiso de aplicar «un 20% de descuento en los títulos de transporte personalizados y los ... abonos de los servicios de transporte público competencia del Departamento» a partir de enero de 2026, una medida que se mantendrá incluso aunque el Gobierno central decida no financiar su actual 20% de los descuentos al transporte público en 2026. Las bonificaciones al transporte fueron del 50% desde septiembre de 2022 hasta junio de 2025, mientras que desde el pasado julio se limitan al 40%, la mitad aportada por el Gobierno central y la otra mitad por las instituciones vascas.

