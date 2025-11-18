Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco impulsará con 140 millones de euros la investigación en los próximos 4 años. Iñigo Royo

El Gobierno Vasco invertirá 140 millones de euros en investigación en los próximos 4 años

Los programas CIC y BERC recibirán 80 y 60 millones respectivamente, y 4 millones adicionales irán a parar a renovar equipamiento científico entre 2026 y 2029

I. Elduayen

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:10

El Gobierno Vasco destinará 140 millones de euros a los programas de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los Centros de Investigación Básica y ... de Excelencia (BERC) durante el periodo 2026-2029, según ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Esta cifra supone un incremento de 20 millones respecto al cuatrienio anterior. Además, se ha autorizado una partida de 4 millones de euros adicionales para la adquisición de equipamiento científico en 2026.

