El Gobierno Vasco invertirá 140 millones de euros en investigación en los próximos 4 años

El Gobierno Vasco destinará 140 millones de euros a los programas de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los Centros de Investigación Básica y ... de Excelencia (BERC) durante el periodo 2026-2029, según ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Esta cifra supone un incremento de 20 millones respecto al cuatrienio anterior. Además, se ha autorizado una partida de 4 millones de euros adicionales para la adquisición de equipamiento científico en 2026.

El consejero de Ciencia, Juan Ignacio Pérez Iglesias, explicó en rueda de prensa que estos programas buscan «fortalecer un sistema científico sólido, sostenible e internacionalmente competitivo, basado en la excelencia y el bienestar de las personas». Subrayó que las iniciativas permitirán que las áreas de investigación de estos centros mantengan altos niveles de excelencia y contribuyan a los objetivos de los Faros de Innovación.

El programa CIC contará con 80 millones de euros para consolidar la estabilidad y liderazgo de los centros en investigación avanzada, reforzar su proyección internacional y aumentar su impacto en el tejido científico y tecnológico de Euskadi. Por su parte, BERC recibirá 60 millones, destinados a garantizar la sostenibilidad de la actividad científica, fomentar la internacionalización y asegurar un crecimiento sostenido.

Como novedad, ambos programas incluirán financiación específica para grandes infraestructuras científicas abiertas a toda la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), promoviendo la colaboración entre investigadores y el desarrollo de soluciones innovadoras a desafíos globales.

Además, por primera vez se valorarán los planes de bienestar psicológico e igualdad de género de cada centro, con el objetivo de mejorar el entorno laboral y fomentar un mayor equilibrio en la plantilla científica. Las nuevas convocatorias también introducen medidas para simplificar la gestión administrativa y potenciar la difusión social del conocimiento científico.

Nuevo equipamiento

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Fundación Ikerbasque y su Comité Científico Asesor Internacional (ISAC), garantizando un proceso transparente y basado en criterios de excelencia.

Paralelamente, el programa INKER recibirá 4 millones de euros en 2026 para la adquisición de equipamiento científico, con ayudas dirigidas a compras de entre 100.000 y 1.000.000 de euros, permitiendo a los centros de investigación renovar sus infraestructuras y equipos esenciales para mantener la competitividad y la colaboración científica en Euskadi.