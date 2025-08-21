El Gobierno Vasco cree que hay «personas interesadas» en que los malienses vengan a Euskadi
Denuncia que «alguien les dice que aquí se consiguen citas fáciles para pedir el asilo cuando no es así»
E. P.
San Sebastián.
Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00
El director de Acogida e Integración de personas migrantes del Gobierno Vasco, Ignacio Fariña, asume que existe «una emergencia» protagonizada por la comunidad maliense ... en Euskadi. Ayer señaló que «están encontrando en el sistema de protección internacional español una acogida, un reconocimiento de ser sujetos de protección internacional», pero añadió que «hay dificultades en la entrada a ese sistema, que tiene plazas».
Se refirió al caso de Vitoria, donde está habiendo también una concentración de inmigrantes malienses después de la que hubo en Donostia. «Presuntamente hay más facilidad para obtener citas policiales para tramitar sus solicitudes, lo cual no es del todo cierto porque las citas policiales ahora están yendo a marzo».
Según alertó, desconoce por qué «hay personas interesadas» también en propiciar «esa venida de malienses que viven en todo el resto del Estado. Alguien les dice que en este sitio se consiguen citas fáciles y vienen aquí con ese deseo, con esa ansia de solicitar la protección internacional y esa es la situación que tenemos ahora», precisó, además de apuntar que «hay plazas libres dentro del sistema de protección internacional distribuidas por todo el Estado», en respuesta a las 135 plazas que el Gobierno Vasco tiene ya saturadas.
