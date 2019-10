El Gobierno Vasco corrige y permitirá la ayuda de 16 semanas de paternidad a las familias con empleada de hogar La consejera Artolazabal ha anunciado el cambio esta mañana en una entrevista en la radio, apenas una semana después de que trascendieran los requisitos ARANTXA ALDAZ Miércoles, 9 octubre 2019, 11:02

El Gobierno Vasco corrige y permitirá finalmente a las familias que tengan una empleada de hogar contratada acceder a las ayudas para las 16 semanas de paternidad. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha hecho este anuncio esta mañana en una entrevista radiofónica. El Ejecutivo da marcha atrás en este aspecto apenas una semana después de que trascendieran los requisitos que iba a exigir para poder optar a la ayuda por excedencia, unos criterios publicados por este periódico y recogidos en el último borrador del decreto, que el Gobierno Vasco tiene intención de aprobar el próximo día 22.

En este documento, pendiente únicamente del visto bueno del consejojurídico de Euskadi (Cojua), se recogen las condiciones para ser beneficiario de la ayuda, por la cual el Ejecutivo abonará el 100% del sueldo a los padres que se acojan a una excedencia para el cuidado de sus hijos hasta completar las 16 semanas de paternidad (ocho de ellas corren actualmente a cargo de la Seguridad Social). Entre las exigencias figura el hecho de no poder llevar al bebé a una guardería durante el periodo subvencionable ni tener contratada a una empleada de hogar en ese tiempo. El primero de estos requisitos se mantiene, no así el segundo, según ha dicho Artolazabal esta mañana. Según su explicación, resulta «difícil» comprobar en la práctica si las empleadas de hogar contratadas en un hogar se encargan del cuidado del bebé, o en cambio se limitan a labores de limpieza, tareas que se encuentran bajo la misma categoría laboral cuando se da de alta a la persona contratada en la Seguridad Social. «Hemos creído conveniente eliminar esa condición porque podría resultar imposible saber cuál es el papel de esa persona contratada y podríamos estar perjudicando a muchas familias en Euskadi», ha indicado la consejera.

Este periódico ya puso sobre la mesa los problemas que podrían derivarse de algunas de las restricciones. En concreto, planteó el hecho de que podría darse el caso de que una familia que tenga a una persona contratada durante unas horas al mes para las tareas del hogar pueda verse penalizada y quedar fuera del derecho a las 16 semanas de paternidad. O, por el contrario, que sí se beneficien aquellas que pagan en «B» a la empleada, sin darle de alta.

Artolazabal ha querido justificar el cambio de postura por el hecho de que el borrador del decreto «no es un documento definitivo», y que el contenido contenía planteamientos susceptibles de ser modificados. El borrador de decreto ha pasado cuatro 'filtros' y ha incorporado en los últimos meses otra serie de modificaciones y ya solo estaba pendiente del visto bueno jurídico para ser aprobado por el Consejo de Gobierno y entrar en vigor.

La consejería da ahora marcha atrás en lo que respecto a la contratación de empleadas de hogar, pero mantiene el resto de consideraciones, que también han sido criticadas por colectivos sociales, como el hecho de no poder llevar al bebé a una guardería o la exigencia a los trabajadores autónomos de tener que contratar a una persona a tiempo completo que le sustituya en su trabajo durante el periodo de excedencia subvencionado. Preguntada por el hecho de no poder llevar al bebé a una guardería durante esa excedencia, Artolazabal ha respondido que "si el bebé es atendido en una guardería, no conseguimos el objetivo que el plan persigue, el de la corresponsabilidad de la pareja no gestante" en el cuidado del menos, por lo que mantendrán la exigencia.