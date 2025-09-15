Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cementerio de Polloe, en Donostia. Lobo Altuna

Gipuzkoa, el único territorio en el que bajan las defunciones

En los primeros tres meses de 2025 se registraron 1.992 fallecimientos, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior

Naroa Ascunce

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:11

Gipuzkoa continúa perdiendo población, aunque se ha producido una leve bajada en el número de defunciones en el primer trimestre del año. Según datos del ... Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en los primeros tres meses de 2025 en el territorio se produjeron 1.992 fallecimientos, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que contrasta con los datos de Bizkaia y Álava, donde las defunciones aumentaron un 1,5% y un 6,1%, respectivamente. El conjunto de Euskadi se contabilizaron 6.300 muertes en el trimestre, un 1% más.

