Gipuzkoa, el único territorio en el que bajan las defunciones

Gipuzkoa continúa perdiendo población, aunque se ha producido una leve bajada en el número de defunciones en el primer trimestre del año. Según datos del ... Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en los primeros tres meses de 2025 en el territorio se produjeron 1.992 fallecimientos, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que contrasta con los datos de Bizkaia y Álava, donde las defunciones aumentaron un 1,5% y un 6,1%, respectivamente. El conjunto de Euskadi se contabilizaron 6.300 muertes en el trimestre, un 1% más.

Desde 2013 en Gipuzkoa fallecen más personas de las que nacen y el primer trimestre de 2025 no ha sido una excepción. Entre enero y marzo se registraron 1.101 nacimientos, la cifra más baja desde que existen anotaciones, frente a 1.992 defunciones. El saldo vegetativo negativo de 891 personas refleja una doble realidad, por un lado el progresivo envejecimiento de la población y, por otro, el hecho de que la llegada de extranjeros se mantiene como la única vía de crecimiento demográfico.

La tendencia es clara: el envejecimiento y la caída de los nacimientos han invertido la pirámide poblacional desde hace más de una década. El último saldo positivo se registró en 2012, con 6.898 nacimientos frente a 6.514 fallecimientos. Desde entonces, la brecha se ha consolidado con una media de 3.000 muertes más que nacimientos en el último lustro. En 2024 la diferencia fue de 2.885, en 2023 de 2.920 y en 2022 llegó a 3.341. Lo llamativo de 2025 es que la distancia entre nacimientos y defunciones en el arranque del año se ha estrechado, lo que podría anticipar cierta estabilización si la tendencia se mantiene.

Una tendencia en toda Euskadi

La pérdida de población por causas vegetativas no es exclusiva de Gipuzkoa. En el conjunto de la CAV, el primer trimestre cerró con un descenso de 3.039 personas. Bizkaia registró un saldo negativo de 1.828 y Álava de 320.

Por sexos, entre enero y marzo fallecieron 3.305 mujeres y 2.995 hombres. En comparación con 2024, la mortalidad femenina creció un 2,3% mientras que la masculina descendió un 0,4%.

En cuanto a franjas de edad, el grupo entre 80 y 99 años fue el más afectado, con 4.120 defunciones. Le siguieron las personas de entre 60 y 79 años, con 1.664 muertes. Además, 128 de los fallecidos tenían más de 100 años, lo que supone un 2% del total. Una tendencia que se repite año tras año, ya que en 2024 también se superaron las 4.000 muertes en el grupo de 80-99 años. En la última década, la esperanza de vida de los vascos sigue subiendo y se sitúa ya en 82 años de media, siendo los guipuzcoanos los únicos en disminuir año a año el número de defunciones.

La mortalidad entre jóvenes fue mucho menor, aunque no por ello menos significativa, ya que 10 personas de menos de 20 años perdieron la vida, cinco de ellos bebés que fallecieron antes de cumplir su primer año.

En cuanto a la evolución mensual, las defunciones bajaron en enero y marzo -un 2,1% y un 2% menos que en 2024-, pero repuntaron en febrero con un aumento del 8,3%. Esta oscilación refleja la incidencia estacional de enfermedades como la gripe o las infecciones respiratorias en pleno invierno.

Enfermedades y tumores como causa

Las principales causas de defunción fueron las enfermedades del sistema circulatorio (1.560 casos) y los tumores (1.529). Juntas concentran casi la mitad de las muertes en Euskadi (49,1%). En tercer lugar se situaron las enfermedades del sistema respiratorio, responsables de 847 fallecimientos (13,4%). A continuación aparecen las enfermedades del sistema nervioso (374, un 5,9%) y las del sistema digestivo (301, un 4,8%).

El desglose por sexo muestra diferencias significativas, ya que entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte, mientras que entre las mujeres el orden se invierte y las dolencias circulatorias son la principal causa, seguidas por los tumores.