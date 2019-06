Gestos como encíclicas La ternura es una de las claves para entender muchos de los mensajes y decisiones del Papa. Lo analiza la periodista DARÍO MENOR Viernes, 7 junio 2019, 08:16

Hay un hilo conductor que une los gestos, palabras y decisiones de Jorge Mario Bergoglio desde que fue elegido obispo de Roma, hace ya más de seis años. Tal vez no sea fácil descubrirlo cuando uno ve al Papa por televisión de uvas a peras o le echa un vistazo de vez en cuando a las crónicas vaticanas de los diarios. Pero siguiéndolo de cerca, tanto en Roma como en sus viajes por el mundo, puede encontrarse una clave de lectura que ayuda a entender cómo está dirigiendo la Iglesia católica el primer Pontífice latinoamericano de la historia. Es lo que ha hecho Eva Fernández, corresponsal en Roma de la cadena Cope, en su nuevo libro, que llegará a las librerías el 4 de junio. Se titula 'El Papa de la ternura' (Planeta) y desgrana cómo es esta virtud, que suele cultivarse en privado y suscitar pudor en público, la que mueve a Francisco.

«La ternura obra milagros. Transforma a los desencantados, derrite a los inflexibles, interpela a los que dicen que nada cambiará, hostiga a los neutros y aleja a los agoreros. Basta una sola persona que no tenga miedo a comportarse con ternura para desbancar moles de indiferencia. La Iglesia estaba necesitada de una revolución y Francisco optó por el combate cuerpo a cuerpo, corazón a corazón, utilizando el arma de los gestos», escribe Fernández. Son precisamente los gestos, que Bergoglio «transforma en encíclicas» para conseguir que la opinión pública ponga el foco en colectivos olvidados, los que van desgranándose en los capítulos del libro, centrados en personas concretas sobre las que el Papa derramó su ternura. Está Vinicio Riva, el señor con el cuerpo lleno de protuberancias al que Francisco abrazó sin saber que su enfermedad no era contagiosa. O Glyzelle, una niña filipina que conoce bien los horrores que se sufren cuando se vive en la calle. O Blessing Okoedion, una más de las jóvenes nigerianas que emigraron a Italia buscando un trabajo y se vieron esclavizadas y obligadas a prostituirse.

Bergoglio no tiene miedo de comportarse de forma tierna en público y consigue hacerlo sin parecer cursi. «Le sale de dentro porque es algo con raíces evangélicas. Sabe que es una especie de superpoder que tiene la fuerza de cambiar los corazones», dice Fernández. Lo explica él mismo en la carta que le envía a la autora. «La cultura de hoy tiende a olvidarse de esta actitud tan evangélica», lamenta Francisco, para comentar más adelante: «¡Qué bien nos hará recuperar la eficacia de la caricia como nos la piden los niños y responder a la cultura de la prescindencia y del descarte con la revolución de la ternura!».

Una de las últimas veces que el Papa utilizó la palanca de la ternura para tratar de propiciar un cambio tuvo lugar el pasado 11 de abril, cuando besó los zapatos a los líderes de Sudán del Sur en el encuentro que convocó en el Vaticano para tratar de propiciar el fin de la guerra civil en este joven país. Fue un gesto conmovedor tanto por el esfuerzo de tirarse al suelo como por sus destinatarios: el presidente Salva Kiir y su enemigo Riek Machar. Ambos se quedaron desarmados al ver que el octogenario líder espiritual de casi 1.300 millones de católicos se humillaba así para rogarles que dejaran de matarse y de desangrar a la población civil.

Desconcertante

El gesto del Papa de besar los pies a dos 'señores de la guerra' no fue bien visto por todos en la Iglesia. Es algo habitual con Bergoglio: recibe casi más críticas de una parte de los feligreses que de quienes se sienten alejados de fe. «Es una persona molesta y desconcertante para muchos y hay quien intenta minimizarlo o interpretarlo a su manera para llevárselo a su bando. Pero el Papa no es de ningún bando. Él no se esconde y se arriesga porque prefiere una Iglesia abierta a una parada», explica Fernández. En una reciente entrevista con la televisión mexicana Televisa, Francisco contó con humor que para él supone «un piropo» cuando escucha decir que «al Papa le gustan más los lejanos que los suyos». A Jesucristo, también «lo acusaban de eso», recordó Bergoglio, dejando claro que para él son «una prioridad» los que se consideran fuera de la Iglesia, porque hay que salir a «buscarlos».

'El Papa de la ternura' analiza el que ha sido probablemente el mayor error cometido por Francisco hasta ahora: defender en un principio al obispo chileno Juan Barros, encubridor del sacerdote pederasta Fernando Karadima, el 'gran satán' del escándalo por los abusos eclesiales que sacudió al país austral. Tras su viaje a Chile en enero de 2018, Bergoglio se dio cuenta de que había metido la pata y reculó: ordenó una nueva investigación, cesó a Barros y abrió un proceso de limpieza entre el episcopado de aquella nación que todavía no ha concluido. «La crisis de los abusos va a marcar la historia del pontificado. Todo cambió y se puso patas arriba a raíz de Chile. Estoy convencida de que esta crisis y la reacción del Papa reconociendo su error ante los ojos del mundo puso en cadena una serie de reformas y medidas que han permitido que en un año se hayan dado pasos de gigante, aunque queda todavía mucho por hacer y no está la batalla ganada», reconoce la corresponsal vaticana, que entrevista en su libro a una de las víctimas de abusos recibida por Bergoglio, que cada viernes se reúne en privado con supervivientes de sacerdotes abusadores.

«Conocí a Carmen en una cafetería cercana a la plaza de San Pedro. Había llegado a Roma con un único motivo, contarle al Papa su largo proceso de reconciliación con la Iglesia tras haber sufrido abusos por parte del sacerdote que la preparaba para recibir la confirmación», escribe Fernández, que recoge la ternura con la que Francisco escuchó y atendió a Carmen (nombre ficticio). «¡Estuvo pendiente hasta de traerme un clínex!», le contó esta mujer a la autora. El libro habla también del 'daño colateral' que sufren muchos sacerdotes y religiosos por culpa de sus compañeros pederastas y recuerda una desagradable anécdota en este sentido vivida por Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Así lo narró: «Mientras estaba por cruzar la calle, había una pareja con un chico de dos o tres años, más o menos, y el chico corría delante. El papá le dijo: 'Vení, vení, vení acá... ¡Cuidado con los pedófilos!'. ¡Qué vergüenza sentí! ¡Qué vergüenza!».