El gesto con las manos que hace furor en la red

¿Te acuerdas del 'Dele Alli Challenge'? Se trata de un gesto con las manos que convertió en un fenómeno viral en las redes sociales el futbolista del Tottenham Hostpur Dele Alli para celebrar un gol. Estos son los pasos que debes dar para imitarle:

1. Coloca tu mano extendida con la palma mirando hacia ti.

2. Junta tu dedo índice con el pulgar.

3. Y sitúa el círculo resultante encima del resto de dedos.

4. Voltea tu brazo y póntelo en un ojo como si de unas gafas se tratase.

Ahora ha visto la luz en las redes sociales un nuevo gesto que también se ha hecho viral. Es obra de la tuitera @kay_dera. La joven se grabó haciendo un juego de manos y lo compartió en su cuenta junto a la frase: «Vamos a ver cómo de lejos llega esto». La respuesta es «bastante»: su #handchallenge ya ha dado la vuelta al mundo y ha logrado más de tres millones de reproducciones.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Let's see how far this goes 💀 <a href=«https://t.co/0bNq4QY0qc»>pic.twitter.com/0bNq4QY0qc</a></p>— ✨🍯chidera🍯✨ (@kay_dera) <a href=«https://twitter.com/kay_dera/status/1032095025608515584?ref_src=twsrc%5Etfw»>22 de agosto de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Miles de internautas han intentado llevar a cabo su espectacular truco, que está en ser rápido a la hora de plegar los dedos de una mano mientras se estiran los de la otra.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/kay_dera?ref_src=twsrc%5Etfw">@kay_dera</a>. Like this? <a href="https://t.co/lGLwJJdOIL">pic.twitter.com/lGLwJJdOIL</a></p>— ߣÂÇK PÃÑTHĘR (@joshuaroy12) <a href="https://twitter.com/joshuaroy12/status/1033137317458800641?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de agosto de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Si todavía no lo has conseguido, sigue los pasos a cámara lenta: