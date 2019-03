«La gente no se cree que hemos vivido en una austeridad total» Martínez de Irujo posa para una entrevista. / ROBERTO GARVER Cayetano Martínez de Irujo, Empresario I.B. Domingo, 3 marzo 2019, 08:27

Acepta hablar Cayetano Martínez de Irujo, representante de la Casa de Alba -que hunde sus raíces, títulos y posesiones en el siglo XIV- desde la parte más favorecida, pese a que piensa que tenemos una idea errónea de su posición. Posee una explotación agrícola, una línea de alimentos gourmet y es accionista de una marca de ropa: «Si no hubiéramos reconstruido desde las cenizas el palacio... Hemos vivido todo lo opuesto a lo que la gente cree, en una austeridad total. Las casas y las propiedades cuestan mucho, y aunque no nos ha faltado de nada, lujos ninguno. Cuatro años me costó conseguir una vespino, otros dos subir a una 125; me compraron mi primer coche, un Renault 5, pero el resto ya los compré yo, con mis caballos, con el polo, con mi trabajo... Y hemos heredado propiedades, pero ni un céntimo». Pese a las informaciones que hablan de 55 millones en líquido... «No hay nada más difícil de combatir que la ignorancia, ni un céntimo en 'cash'. Se ha quedado el mayor con todo lo que renta».

- Pero haría falta hacerlo muy mal para que acabara visitando un comedor social.

- Ya los he visitado.

- Para comer, me refiero.

- Eso sí, pero si somos tan valorados es porque hemos traído un patrimonio hasta aquí que otros han dilapidado. Como no me quedé en Madrid siendo el niño bonito, me fui de España y estuve 11 años fuera, nadie me ayudó con mis caballos... A los 16 años atropellé a una señora y estuve solo en el juicio, afronté una indemnización fuerte: una parte, la aseguradora y el resto, yo con un dinero para... En fin, espaldas cubiertas, sí.

- ¿Se sentía un niño privilegiado?

- En el mal sentido, tuve unas medidas muy estrictas, no entendía por qué no podíamos hacer la vida de los demás, parecía que estábamos en la guardia real inglesa.

- ¿Algún momento de crisis?

- Compré una casa con hipoteca y metí 20.000 euros en hostelería con un amigo que me robó y pagué 250.000. No pude afrontar las facturas un par de meses. Lo pasé mal al morir mi madre porque mi hermano me dejó sin ingresos seis meses, tuve que pedir un crédito, que te lo conceden sin problema en buenas condiciones. No puede compararse con otra gente, pero...

- ¿Sabe que el 10% más rico de la población española concentra más riqueza que el otro 90%?

- Me imagino que pasará aquí y en todas partes. Es que si tú le das 100 euros a diez personas, dentro de un mes uno tendrá 200, otro 5, otro 20... Una de las cosas más importantes es ayudar a los demás, y eso lo he hecho hasta el máximo, he tenido durante años a familias en mi casa, africanos, sirios, afganos que ya están integrados aquí.

- ¿Conoce el ascensor social?

- Soy muy empático con lo difícil que lo tiene la gente, sobre todo fuera, porque aquí hay más oportunidades, cuánta gente rica ha salido de abajo. Los políticos se emborrachan de poder, y deberían darse cuenta de que son gestores de sociedades. Hay que dar oportunidades a los países para desarrollarse, pero como lo tengan que hacer Putin y Trump, vamos listos.