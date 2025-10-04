Gau Beltzaren inguruko sareko doako formakuntza saioa egingo du Taupak urriaren 22an
Gau Beltzak heriotzarekiko hurbilketa soziala egiteko ematen duen aukeraz ere hitz egingo da
I. M.
Larunbata, 4 urria 2025, 11:17
Taupa euskaltzaleen mugimenduak Gau Beltzaren inguruko doako sareko formakuntza saioa antolatu du urriaren 22rako, edonori irekia, eta ospakizunaren inguruko ezagutzan sakontzea izango du helburu, antolatzaileek jakinarazi dutenez.
Aurtengo saioan, urriaren 31ko ospakizunak daukan alde ludikoaz gain, Gau Beltzak heriotzarekiko hurbilketa soziala egiteko ematen duen aukeraz ere hitz egingo da, heriotza oso presente baitago ospakizunaren jatorrian zein dituen ezaugarri eta iruditegian. «Gaur egun, ordea, heriotzari bizkar emanda bizi gara; gertakari antinatural bat balitz bezala», gaineratu dute.
Bada, hildakoekin zein heriotzarekin egungo gizarteak dituen hartu-emana birdefinitzeko gakoak ematea du helburu 2025eko formakuntza saioak, eta Nere Erkiaga Hil Arte Bizi proiektuko arduradunak heriotza modu sanoagoan bizitzeko aholkuak eta gaiaren inguruko tabu eta beldurretaz hitz egingo du.
Orobat, natur zikloei lotutako errito bezala, Gau Beltzaren testuinguruan heriotzaren gaia nola landu eta hilkortasunaren inguruko hausnarketa egiteko jaiak ematen duen aukeraz mintzatuko da Edurne Mitxeo idazlea.
Taupa mugimendutik nabarmendu dutenez, zabalkunde izugarria izan du azken urteotan Gau Beltzak, eta geroz eta gehiago dira Euskal Herri osoan ospakizunera biltzen diren herritarrak. Zentzu honetan, oraindik ere Gau Beltza antolatzen ez duten herriei saioan parte hartzeko gonbita egin die Taupak. Gau Beltzaren webgunean aurki ditzake interesa duen orok ospakizuna modu errazean antolatu ahal izateko baliabide eta ekintza proposamenak.
Sareko formakuntza saioa urriaren 22an egingo da, 18:30ean, eta izena emateko eta baliabide guztiak lortzeko aukera dago gaubeltza.taupamugimendua.eus web orrian.