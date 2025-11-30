La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas Los sabores llegados de Euskadi conquistan Yakarta con tres relevantes restaurantes que ofrecen pintxos y otros platos vascos

Yakarta, la vibrante capital de Indonesia, acaba de ponerse en cabeza de la lista de las ciudades más pobladas del mundo con 42 millones de habitantes, según ha confirmado la ONU esta semana. El informe 'Perspectivas de urbanización mundial de 2025' revela que esta ciudad ha superado a Tokio, que cae a la tercera posición, también superada por Dacca (Bangladés), con 36 millones de personas. Una urbe gigantesca en la que no podía faltar la presencia de la gastronomía vasca.

Y es que Yakarta también ha abierto sus puertas a la tradición y el sabor del País Vasco. Tres establecimientos destacan por ofrecer una auténtica experiencia gastronómica vasca, liderados por chefs y empresarios que han exportado la riqueza de su cultura a la capital indonesia formando una conexión Gipuzkoa - Indonesia que deja huella por la relevancia de estos locales.

Txoko Jakarta, tradición guipuzcoana

Txoko Jakarta se ha consolidado como un referente de la cocina vasca tradicional en el corazón de Kebayoran Baru, uno de lo smás destacados districos de Yakarta. El nombre del local, Txoko, evoca las sociedades gastronómicas vascas y define su filosofía como un punto de encuentro para disfrutar de la buena mesa. Su decoración, con toques rústicos y acogedores, recrea un ambiente genuinamente vasco.

El restaurante está capitaneado por el chef Oskar Urzelai, un veterano de la escena gastronómica de Yakarta que no ha renunciado a mostrar unas profundas raíces vascas. Originario de Deba (1972), ha residido en Indonesia durante 13 años, en dos etapas, habiéndose instalado en Yakarta a partir de 2010. El chef, quien ha reconocido que Martín Berasategui le inculcó el amor por esta profesión, abrió Txoko el 1 de mayo de 2019, junto a varios amigos, con la idea de transmitir la importancia de la cocina en la cultura del País Vasco. Ha trabajado en grandes restaurantes de Egipto, Singapur, Tailandia o Reuno Unido.

La oferta gastronómica es de cocina tradicional vasca, pero también incluye cocina creativa con un toque asiático, sin perder la base vasca. La carta respeta la temporalidad y la calidad del producto. Entre los platos que se pueden degustar se encuentran auténticos pintxos, croquetas de jamón y de tinta, pulpo a la parrilla y paellas. El plato más demandado son las gambas 'pret-a-porter', un plato tradicional con un toque de innovación, junto con la tortilla de patata con trufa negra, la sopa de pescado, el foie y la tarta de queso Idiazabal. También se ofrecen especialidades como 'Garlic Prawns Pret-A-Porter'. El restaurante se encuentra en Jalan Suryo No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, y su menú puede consultarse en txokojakarta.com.

Basque Bar, la experiencia de los pintxos

Con un enfoque más dinámico y social, Basque Bar de Tapas ofrece una versión moderna de la cultura del pintxo-pote, combinando gastronomía con ocio nocturno. El concepto de «bar de tapas» y el ambiente animado trata de evocar las calles de San Sebastián o Bilbao durante un fin de semana. El establecimiento es parte del grupo Rocket Group y es un popular punto de encuentro para socializar en Jakarta.

Su oferta culinaria incluye una variedad de tapas y pintxos, gambas al ajillo, calamares y paella de arroz negro. Entre sus postres no podía faltar la 'Basque cheese cake' y churros con chocolate. En su oferta de bebidas aparece el 'Tinto de verano lemoncello', la 'Classic Ssnangria' o vino de porrón. Este local, considerado uno de los destinos más populares de Yakarta para cenar, a menudo está amenizado con música en vivo. Basque Bar está ubicado en Noble House, Piso 8, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, y se puede encontrar más información en su web, basquejkt.com.

Erre & Urrechu, de Iñigo Urrechu

Ubicado en el lujoso hotel Gran Meliá Jakarta, Erre & Urrechu eleva la alta cocina vasca, centrándose en la técnica ancestral de la parrilla y las brasas. El nombre 'erre', quemar« en euskera, rinde tributo a este arte culinario desde su misma marca.

Este proyecto de lujo es una colaboración con el chef guipuzcoano Iñigo Pérez Pérez de Leceta (Urretxu, 1970), conocido como Iñigo Urrechu, quien es pupilo también de Martín Berasategui y reconocido por su trayectoria en sus restaurantes de Madrid, Barcelona o Marbella. La esencia vasca de Erre reside en la filosofía culinaria de Urrechu y la primacía del producto cocinado a la parrilla. El menú se compone de carnes premium y pescados salvajes, cocinados a la perfección sobre brasas, utilizando ingredientes de temporada de máxima calidad. El restaurante se encuentra en el Gran Meliá Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan, y los detalles se pueden obtener a través de su sitio web.

Yakarta, la megaciudad más poblada

La capital indonesia ofrece a sus 42 millones de habitantes opciones para probar la mejor gastronomía del mundo, también la vasca. Sin embargo la gran masificación de la ciudad ha provocado graves problemas, como los mayores atascos del mundo, contaminación e inundaciones frecuentes. Por ello, el anterior Gobierno indonesio inició planes para trasladar la capital a Nusantara, una nueva ciudad en la isla de Borneo inaugurada en 2019.