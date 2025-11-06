Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

La localidad, de tres mil habitantes, llevaba años sin contar con una carnicería en activo en sus calles

J.M.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:05

Un ganador del Euromillones sigue repartiendo sonrisas en un pequeño pueblo de Francia casi veinte años después de embolsarse 50 millones de euros en el popular concurso de lotería. Y si no que se lo pregunten a Emmanuel Brossard, comerciante de Saint-Michel en Nueva Aquitania, que gracias a la generosidad de su vecino ha podido abrir su nueva carnicería-charcutería en el centro del pueblo.

«Vino a vernos hace un año y medio porque quería que abrieran una carnicería en su pueblo. Hacía años que no había ninguna», explicó a medios locales Brossard, carnicero y copropietario del negocio junto a su esposa Nadeige, en la inauguración de «Les Délices du Pâturage» esta misma semana.

El generoso benefactor, vecino y cliente habitual, no dudó en comprar el antiguo edificio donde se encontraba el «Bistrot d'Sam» —el mismo lugar en el que selló su billete premiado en 2009— y lo reformó completamente antes de cederlo en alquiler a la pareja.

Durante años, estos dos comerciantes habían intentado, sin éxito, ampliar su pequeña carnicería en otra localidad cercana. Con apenas 40 metros cuadrados, su local resultaba insuficiente y tuvieron que cerrarlo definitivamente en septiembre de 2025. «Sin él, nunca nos habríamos podido recuperar», confesó Nadeige, emocionada.

Además de productos locales y de proximidad como salchichón, patés, cordero, pichones o vino, el espacio cuenta también con una zona dedicada a rostizar pollos, jamones, asados y cochinillos durante el fin de semana.

Un nuevo impulso a la economía local de este municipio francés de alrededor de tres mil habitantes gracias a su vecino multimillonario, conocido en la localidad por su discreción y generosidad como muestra su gesto de pagar desde hace casi dos décadas los almuerzos escolares de todos los niños del pueblo.

