Gabonetako loterian, euskal herritarrak dira nagusi, berriro ere, biztanleko gastuari dagokionez

Gabonetako loterian, euskal herritarrak dira nagusi, berriro ere, biztanleko gastuari dagokionez

Euskal Autonomia Erkidegoak berretsi egin du zozketarekiko interesa, pertsonako erosketa-zifra handienetako batekin

Yasmina Hernández

Igandea, 7 abendua 2025, 11:57

Comenta

Euskadi erkidego gogotsuenen artean dago Gabonetako Loteriarekin. Euskal herritarrak diru gehien bideratzen dutenen artean daude zozketa horretan, eta 2025erako Espainiako batez bestekoa gainditzen jarraitzea espero da. Aurten, Euskadin, pertsonako batez besteko gastua 87,43 eurokoa izango da abenduaren 22an, egingo den zozketan, hau da, 2024an baino hiru euro gehiago.

Zifra hori Espainiako batez bestekoaren gainetik dago (76,08 euro; aurreko urtean, 73,84 euro), Loterías y Apuestas del Estado erakundearen, biztanleko kontsignazio-datuen arabera.

