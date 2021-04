La Ley de Protección Animal busca frenar el abandono de 300.000 mascotas El director general de Derechos de los Animales reclama un endurecimiento del Código Penal para los maltratadores de animales Imagen de la campaña de la Federación de las Asociaciones de Protección Animal de la Comunidad de Madrid para la sensibilización sobre el abandono de animales en verano. IKER CORTÉS Madrid Martes, 6 abril 2021, 13:43

«Es necesario avanzar hacia el abandono cero para poder conseguir una ley de sacrificio cero y para reducir las cifras alarmantes de abandono. Hay datos que nos hablan de 200.000 animales, mínimo, abandonados al año, y nos toca a todos poner de nuestra parte para situar a nuestro país en la media de los países europeos en cuanto a la protección de los animales». Son palabras de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, el organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que vela por el bienestar animal. No en vano, según las últimas cifras de la Fundación Affinity, España está en lo alto de los rankings de abandonos, con unos 183.000 perros y 123.0000 gatos, el pasado año. García participaba esta mañana en una jornada organizada por la Real Sociedad Canina de España para hablar sobre la futura Ley de Protección Animal que el Gobierno anunció hace ahora un año pero que aún no se ha plasmado sobre el papel. El primer Real Decreto ya está en marcha y está a punto de agotar el periodo de exposición pública.

El director general de Derechos de los Animales dio algunas de las claves acerca de la nueva normativa. Quizá la principal de ellas es que ya se está negociando con el Ministerio de Justicia la modificación del código penal. La intención, según explicó, es que los puntos 337 y 337 bis, que son los que se aplican para los animales de compañía, «sean ampliados para el resto de animales». Además, García reclama un endurecimiento de las penas ya que las actuales «se quedan bastante laxas». «Hemos visto casos que generan alarma social, de maltratos graves y muertes, y el máximo de la pena son 18 meses, con lo cual si no hay antecedentes previos, no se entra en prisión», señalaba. Lo mismo sucede con el delito de abandono, castigado con una pena de multa de uno a seis meses y, llegado el caso, la inhabilitación durante un año para el ejercicio de cualquier actividad que pueda tener relación con animales. «No puede quedar tan impune como normalmente queda», aclara.

No es, eso sí, la única labor que se está realizando desde Derechos de los Animales que lleva meses trabajando en diferentes iniciativas que establezcan un marco normativo. Desde el organismo se ha puesto en marcha el primer Real Decreto, que atañe al Sistema Estatal de Registros de Protección Animal (Serpa). En él se incluye el Registro Nacional de Entidades de Protección Animal, que busca que estas entidades den el paso a la profesionalidad porque «al final son las que se encargan en muchas ocasiones de realizar esa tarea que debería ser de la administración pública de recoger animales abandonados». Se incluyen también en el Serpa, el Registro Nacional de Profesionales del Comportamiento y la Educación Canina, dado que «hay un porcentaje altísimo de profesionales que no están regulados». En este sentido, Derechos de los Animales trabaja conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el de Educación «para establecer un marco normativo y formativo en el que todos estos profesionales puedan entrar dentro del sistema». Se levantará también el Registro de Animales de Compañía -será, ha dicho, un «espacio de coordinación entre los 17 registros de animales de compañía que hay actualmente, un metarregistro para que todo el mundo tenga acceso en tiempo real a todos los datos de todos los animales de todo el país»-, un Registro Nacional de Núcleos Zoológicos y un Registro Nacional de Criadores de Animales de Compañía. En este último caso, se apela a la necesidad de que «la cría de animales de compañía debe de ser realizada solo por profesionales que estén registrados». García ha explicado que una de las piezas clave es la identificación de los animales de compañía. «Existe un problema en esos tres primeros meses donde no se identifica a los animales, y se pueden realizar compraventas y ahí es donde creemos que hay que incidir. Se les debe identificar en la fecha de su nacimiento».

El último de los registros será el Registro Nacional de Inhabilitaciones para la Tenencia y la Actividad relacionada con Animales de Compañía. «Lo que nosotros planteamos -ha dicho- es un sistema de coordinación para que este registro, que no puede ser público, sí pueda estar cruzado dentro del Registro Nacional de Animales de Compañía para que ninguna persona que esté inhabilitada pueda registrar un núcleo zoológico o un animal de compañía».

Más allá de la creación del Serpa y de la modificación del Código Penal, la futura normativa también pretende modificar el Código Civil para establecer «que los animales son seres dotados de sensibilidad o seres sintientes como así lo señala el Tratado de Lisboa». En este sentido, ya han presentado en el Congreso una propuesta de ley para realizar esa modificación.

Derechos de los Animales también plantea un anteproyecto de Ley de Perros de Asistencia «porque entendemos también que es necesario cierta homogeneidad en los criterios, pues hay comunidades que los tienen desarrollados y otras que no. Vamos a plantear un plan normativo que genere una estructura base de la que partir».

Finalmente, «plantearemos el anteproyecto de Ley Nacional de Protección Animal que será la culminación del resto de proyectos iniciados».