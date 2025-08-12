Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fuengirola contratará a detectives para vigilar a trabajadores municipales de baja

Se investigará si el empleado tiene otros domicilios o lugares de trabajo y se buscarán «incidencias» en páginas oficiales y redes sociales

José Carlos García

Martes, 12 de agosto 2025, 12:19

Los detectives privados pueden investigar infidelidades, recabar pruebas de delitos o garantizar la seguridad de grandes eventos, pero si están en Fuengirola, además, pueden estar ... investigando a empleados públicos. El Ayuntamiento de la localidad ha licitado un contrato cuya denominación no permite albergar muchas dudas: 'Contratación de detectives para seguimiento de trabajadores municipales'. Se trata de un contrato de un año de duración, licitado por 18.148,79 euros (14.999 más IVA), en el que los investigadores privados han podido presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas de ayer, y con el que el Consistorio pretende hacer frente, según el pliego de prescripciones técnicas particulares, al «elevado absentismo laboral».

