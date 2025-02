Un frutero vasco recomienda el tomate que hay que comer en invierno: «Es una auténtica delicia, incluso fuera de temporada».

L. G. Viernes, 21 de febrero 2025, 10:21 Comenta Compartir

En pleno invierno, cuando la mayoría piensa que los tomates pierden su sabor, Yerai, un frutero de toda la vida en un barrio vasco, tiene claro que aún es posible disfrutar de un buen tomate. Su recomendación estrella: el Raf Delicia, un tomate que, como él mismo asegura, «es una auténtica delicia, incluso fuera de temporada».

El frutero recibe entre cajas frescas de frutas y verduras, siempre con una sonrisa y su característico saludo: «¿Yerai, qué tenemos ahí? Pero, buenos días.» Su cercanía y pasión por el producto fresco lo han convertido en una figura querida del barrio.

«El otro día vino Maribel con su madre, Marisa, una clienta legendaria de aquí. Me pidió buen tomate, porque últimamente no encontraba nada que mereciera la pena,» cuenta Yerai mientras acomoda el género. «Le expliqué que la temporada buena de tomates es en verano, pero eso no significa que no se pueda disfrutar de uno bueno en invierno. Solo hay que saber elegir».

¿La solución? El tomate Raf Delicia. «Ven para aquí que te voy a enseñar lo mejor que puedes comer en invierno,» recuerda haberle dicho a Maribel mientras le mostraba estos tomates de aspecto jugoso y aroma intenso.

La historia no terminó ahí. «Maribel preparó una ensalada con esos tomates y, cuando la compartió con su marido, le soltó un beso como cuando eran novios. De lo bueno que estaba,» relata Yerai, entre risas. Su mensaje es claro: «Se puede comer buen tomate en invierno, sí. Y el Raf Delicia es lo mejor que se puede encontrar.»

El tomate no solo es delicioso, sino que también es un superalimento lleno de beneficios para la salud. Aquí te dejo algunos de los más importantes: Rico en antioxidantes: El tomate es una fuente excelente de licopeno, un antioxidante que le da su color rojo característico. El licopeno está asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer (especialmente el de próstata) y el envejecimiento celular.

Salud cardiovascular: Gracias a su contenido en potasio y fibra, el tomate ayuda a regular la presión arterial y a reducir los niveles de colesterol malo (LDL), protegiendo el corazón.

Fortalece el sistema inmunológico: Es rico en vitamina C, lo que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones.

Beneficios para la vista: Contiene vitamina A en forma de betacarotenos, que contribuyen a mantener una buena salud ocular y previenen problemas como la degeneración macular.

Propiedades antiinflamatorias: El tomate también contiene compuestos como el ácido cafeico y el ácido ferúlico, que tienen efectos antiinflamatorios naturales.

Mejora la circulación: El hierro presente en el tomate contribuye a la producción de glóbulos rojos, y su contenido en vitamina K favorece una buena coagulación sanguínea.

Bajo en calorías y rico en fibra: Es ideal para dietas de control de peso, ya que es bajo en calorías y aporta fibra, lo que mejora la digestión y genera sensación de saciedad.

Hidratación natural: Al estar compuesto por un 95% de agua, es perfecto para mantener el cuerpo hidratado, especialmente en épocas de calor.