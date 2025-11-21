La fruta de invierno que gana terreno: así beneficia a tu salud según los expertos Rica en antioxidantes y especialmente valorada por especialistas en bienestar, este fruto se consolida como un aliado clave para reforzar la salud cardiovascular, cerebral y digestiva

Conocida desde la Antigüedad pero todavía menos popular que otras frutas «milagro» como el arándano rojo, la granada vuelve a situarse en el centro de la conversación nutricional gracias a sus múltiples propiedades. Rica en antioxidantes y especialmente valorada por especialistas en bienestar, este fruto se consolida como un aliado clave para reforzar la salud cardiovascular, cerebral y digestiva.

La principal fuerza de la granada reside en su excepcional contenido en antioxidantes, los compuestos que ayudan al organismo a enfrentar los daños derivados del estrés oxidativo.

La nutricionista May Zhu, en una entrevista concedida a 'Women's Health', recuerda que diversas investigaciones han relacionado estos antioxidantes con numerosos beneficios potenciales. De hecho, afirma que esta evidencia creciente ha impulsado claramente su popularidad en los últimos años. Entre los compuestos más destacados se encuentran los polifenoles, los taninos y las antocianinas, presentes en altas concentraciones especialmente en el jugo de granada.

Los estudios científicos coinciden en que la granada puede contribuir a mejorar la función cardiovascular. Según explica Zhu, la ingesta diaria de su zumo podría ayudar a reducir la presión arterial, a disminuir los niveles de colesterol LDL (el malo) y a mejorar la circulación sanguínea.

Gracias a su capacidad antioxidante, este fruto actúa protegiendo las arterias y favoreciendo un mejor rendimiento del corazón, lo que la convierte en un complemento ideal dentro de hábitos de vida saludables.

Los beneficios de la granada no se quedan en el sistema circulatorio. Su riqueza en antioxidantes también puede contribuir al buen funcionamiento del cerebro. Según los expertos, incorporar esta fruta a la dieta podría mejorar las funciones cognitivas tanto en personas de mediana edad como en adultos mayores con trastornos leves de memoria.

Zhu precisa que estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres que dañan las células cerebrales, favoreciendo así la salud neuronal y el rendimiento cognitivo general.

Las propiedades antiinflamatorias de la granada

Otro de los puntos fuertes de la granada son sus propiedades antiinflamatorias, que podrían ayudar a reducir molestias en personas con artritis o dolores articulares.

Los antioxidantes del fruto contribuyen a disminuir la inflamación, la hinchazón y el dolor, explica Zhu. Aunque los resultados disponibles son prometedores, la experta señala que aún se necesitan más estudios para confirmar estos efectos a largo plazo.

Las semillas de granada —ricas en fibra— también desempeñan un papel importante en el bienestar intestinal. La especialista recomienda consumir media taza de semillas al día, lo que aporta alrededor de cuatro gramos de fibra, clave para mantener un tránsito digestivo saludable.

En personas con molestias digestivas, el jugo de granada podría ayudar además a reducir la inflamación intestinal, ofreciendo un apoyo natural para quienes sufren trastornos leves del sistema digestivo.

