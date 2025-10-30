Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable» La señalización confusa hace que muchos conductores reduzcan la velocidad repentinamente más de lo necesario en este punto de la autopista vasca

J. F. San Sebastián Jueves, 30 de octubre 2025, 13:06

La autopista AP-8 que cruza Euskadi en paralelo a la costa es una de las que más tramos de velocidad controlada tiene, algo que saben bien sus usuarios. Los radares son abundantes en ambos sentidos de una vía crucial que une San Sebastián con Bilbao así que cualquier cambio en estos aparatos es vigilado con lupa por los miles de conductores que circulan por ella.

Uno de los puntos con más tráfico son los túneles de Malmasín, entre Basauri y la capital vizcaína. También es uno de los lugares más vigilados con la presencia de varios radares y uno de ellos está ocasionando en los últimos días varias confusiones entre sus usuarios debido a un cambio en la señalización del límite de velocidad máxima permitida. Si bien generalmente es de 80 km/h, los trabajos de mantenimiento en el acceso en sentido San Sebastián han provocado que durante unas semanas fuera de 60 km/h.

Radar de 80 a 60 km/h

El profesor de autoescuela Mikel ha llamado la atención sobre la disparidad actual, ya que el límite del radar ha sido restablecido a su velocidad habitual. Como usuario habitual de la zona avisa que ya se puede circular de nuevo a 80 km/h pero advierte de lo peligroso de la señalización confusa en este punto, pues hay conductores, como muestra en un vídeo, que frenan pensando que aún no pueden superar los 60 km/h. «Es un desastre», avisa.

«Atención conductores, lo acaban de cambiar, ya lo han puesto como siempre pero la gente sigue frenando». La fuente de la confusión parece ser la señalización residual de los trabajos previos. El profesor de la Autoescuela Mikel explica que «el problema es que un poquito más adelante sigue estando la señal de prohibido por obras». Sin embargo, el límite de 80 km/h ya está en vigor tanto en el dispositivo de control como en el interior de la infraestructura: «Ahora ya vamos al radar y en el radar ya han puesto el 80 y si vamos dentro del túnel nos damos cuenta que también pone 80».

Ante esta situación de conflicto entre la nueva y la antigua señalización que afecta al tráfico, el profesor concluye con una recomendación a las autoridades: «sería buena idea quitar el 60 por obras de una vez». De esta forma se reduciría la peligrosidad de ese tramo de entrada al túnel con sentido Behobia en el que ahora se registran frenazos repentinos.

Los trabajos en estos túneles forman parte de la adecuación de sistemas de contención y señalización para adecuarse a la normativa europea de seguridad viaria. El proyecto ha contado con un presupuesto de 5,4 millones de euros.