El fraude que salpica a Casa Botín, el restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían un mismo patrón con pan, agua y nada de postre» Los inspectores encontraron patrones repetitivos de facturas supuestamente falsificadas y 365 cuentas eliminadas del sistema

Una pareja de turistas posa frente a la fachada de Casa Botín en Madrid, el considerado por muchos el restaurante más antiguo del mundo.

J.M. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sanción impuesta a Restaurante Botín S.L., conocido popularmente como Casa Botín y considerado el restaurante más antiguo del mundo, por un sofisticado sistema de manipulación contable que permitió, según la Inspección de Hacienda, ocultar ingresos y reducir de forma artificial la facturación declarada en los ejercicios de 2016 y 2017.

La sentencia, dictada el 30 de septiembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, desestima íntegramente el recurso presentado por la empresa gestora del restaurante fundado en 1725 por el francés Jean Botín, célebre por conservar el espíritu del Madrid castizo junto a la Plaza Mayor y por sus platos de cochinillo y cordero asado, y valida la actuación de la Agencia Tributaria, que cifró la deuda total en más de 248.000 euros y las sanciones en otros 254.000.

Según los informes de la Inspección, el fraude consistía en un sistema de facturación manipulada a través del programa informático de gestión del restaurante, el mismo que registra los pedidos, las comandas y los cobros de los clientes.

Así, durante la investigación los técnicos detectaron que, en numerosos casos, existía una clara discrepancia entre los datos internos almacenados en las bases del sistema —las tablas denominadas CAJA, CABECERA y COMANDA— y las facturas oficialmente emitidas y contabilizadas. Para un mismo identificador de venta, la información interna reflejaba un número mayor de comensales, platos servidos y consumiciones que la factura impresa, cuyo importe resultaba siempre inferior. Esta diferencia, repetida de manera sistemática, generaba un desfase que reducía la cifra de ingresos declarados a Hacienda.

Un ticket individual pagado en efectivo con pan, media botella de agua mineral y sin postre

La Inspección observó además un patrón repetitivo en las facturas sospechosas basadas en tickets en los que solo figuraba un comensal, siempre con el mismo consumo —un pan, media botella de agua mineral y sin postre— y con pagos en efectivo. En un análisis de varios días de 2016 y 2017, estas facturas «mínimas» tenían un importe medio de apenas 23 euros, frente a los 62 euros de media de otras facturas de un solo comensal que no seguían el mismo patrón.

De esta manera, los inspectores concluyeron que esas operaciones correspondían en realidad a mesas con varios comensales y consumiciones completas, pero que habían sido facturadas de forma ficticia como comidas individuales de bajo importe, con el fin de registrar menos ingresos en el sistema contable.

A ello se sumó la detección de 356 saltos en la numeración de los registros informáticos correspondientes al segundo semestre de 2017. En las bases de datos del restaurante, cada factura debía estar asociada a un número correlativo, pero aparecían huecos inexplicables que no respondían a anulaciones ni sustituciones legítimas concluyendo los trabajadores de Hacienda que esas ausencias solo podían deberse a un borrado intencionado de facturas completas, lo que implicaba la desaparición de operaciones de venta y, por tanto, la ocultación directa de ingresos.

La Agencia Tributaria argumentó que la manipulación se centraba en operaciones cobradas en efectivo, más difíciles de rastrear y que no dejaban rastro bancario, mientras que las ventas con tarjeta no presentaban irregularidades significativas. De este modo, el esquema combinaba dos mecanismos complementarios, el de la emisión de facturas «a la baja» para minorar ingresos y la eliminación de otras operaciones del sistema, todo ello apoyado en la capacidad del software de gestión para modificar registros internos sin alterar la apariencia normal del ticket entregado al cliente.

Ante la imposibilidad de reconstruir la facturación real mediante el método directo, la Administración aplicó el método de estimación indirecta previsto en la Ley General Tributaria. Para ello utilizó como referencia los datos de 2015, ejercicio considerado fiable, y calculó el margen bruto sobre aprovisionamientos, que alcanzaba un 301,59%. Ese mismo ratio se aplicó a los ejercicios 2016 y 2017 para estimar la cifra de negocio real, resultando un incremento de ingresos no declarados de 290.950 euros y 479.007 euros respectivamente. El tribunal consideró que este procedimiento estaba debidamente motivado y basado en criterios objetivos, por lo que avaló las liquidaciones practicadas.

La defensa de Restaurante Botín alegó que la entrada de los inspectores en el local vulneró el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio empresarial y que los datos informáticos se obtuvieron sin las debidas garantías. Sin embargo, el TSJM ha rechazado esos argumentos considerando que el consentimiento para la inspección fue otorgado por un miembro del consejo de administración con capacidad legal para hacerlo. Además, sostuvo que no existió coacción ni irregularidad alguna en la actuación de la Agencia Tributaria.