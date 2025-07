Francesco Arcuri: «Encontré a mi hijo destrozado y temo que le laven más el cerebro»

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, acudió ayer al punto de encuentro familiar de Granada« para reencontrarse con su hijo después de siete meses sin ... verlo. Llegó sonriente y esperanzado, pero se encontró a un »niño destrozado«. Lamenta el espectáculo y la presión que sufrieron sus hijos durante la entrega, que finalmente la jueza aplazó al viernes para evitar »exposiciones innecesarias«. El italiano, que lleva en el foco mediático ocho años, da a 'Ideal' su versión de los hechos. Asegura que en su país jamás le ha hecho falta dar explicaciones porque la Justicia le ha dado continuamente la razón. Confía en poder recuperar pronto a su hijo menor, de 11 años, y denuncia las injerencias de figuras públicas y ministros españoles en un caso que »no conocen bien«. Asegura que hay autoridades que instrumentalizan a sus hijos y eso, a su juicio, es también una forma de violencia.

«Lo que pasó ayer fue muy violento para mis hijos. Me encontré a un niño diferente, es normal después de 7 meses en este ambiente tóxico y manipulado por eso tengo la custodia de él desde hace 9 años. Todas las sentencias e informes periciales de las autoridades en Italia al respecto dicen que la madre tiene un trastorno que no es capaz de ver el daño que provoca a sus hijos. Tengo la custodia exclusiva y no compartida porque así lo dispusieron las autoridades», reitera. «Ayer se quedó el acompañador de mi hijo pequeño, que es su hermano mayor, dos horas y media cuando lo habitual es que se deje al niño y se quede con los psicólogos para que entre otro acompañador. Daba voces y solo pude ver a mi hijo pequeño cinco minutos, lo vi absolutamente destrozado. No pude hablar con él. Encima la presión de fuera era terrible, se escuchaban todos los gritos», comenta. ¨Mi niño en Italia es muy equilibrado y sonriente y ayer vi a un niño amargado y triste¨, añade visiblemente afectado por teléfono.

«La manipulación más grande la ha sufrido mi hijo mayor, que es ya un soldado perfectamente instruido por los asesores de Juana Rivas. Es una pena, sufre manipulación desde que tiene 10 años y esto también es violencia. No puede pasar. Yo espero poder recuperarle también a él con el tiempo», dice. Confiesa que tiene confianza en la ley, pero teme que su hijo no vuelva con él a Italia y perder de todo el contacto, dado que ha estado incomunicado con él desde Navidad. Arcuri destaca que los magistrados de España e Italia hablan de un caso resuelto y denuncia las injerencias e «intrusión» de las figuras públicas y el Gobierno que «hablan de un niño y fortalecen la violencia contra él». «Un personaje público debe hablar si conoce bien el caso, pero no instrumentalizar a mis hijos. Estoy harto de esto. Hay muchos informes que dicen que la madre es un peligro para mis hijos y ellos favorecen esa violencia contra él», remacha.

En relación a la causa abierta por presuntos malos tratos en Italia, cuyo juicio está previsto en septiembre, comenta que desea que llegue ya la fecha para aclarar la situación. Arcuri se muestra tranquilo y añade que esta situación no es nueva y la fiscalía sarda ha archivado una decena de denuncias de Juana Rivas. «Espero poder abrazar este viernes a mi hijo y retomar nuestra normalidad en casa», concluye.