Lince ibérico blanco. Ángel Hidalgo

Un fotógrafo capta por primera vez un lince ibérico blanco en España

El joven jiennense Ángel Hidalgo ha logrado grabar en vídeo el primer ejemplar avistado en la península

Irene Toribio

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Lo ha bautizado como «el fantasma blanco del bosque mediterráneo» y piensa guardar el secreto de su ubicación bajo llave. Ángel Hidalgo, fotógrafo jiennense, ha logrado algo que hasta ahora parecía imposible: captar en vídeo a un lince ibérico completamente blanco, en las sierras de Jaén.

«En un lugar nuevo donde comencé a rastrear hace pocos meses, revisando una de mis cámaras de fototrampeo observé algo que no podía creer… A partir de ahí comencé a dedicarle todo el tiempo que disponía, tenía que ver esta maravilla por mis propios ojos», cuenta él mismo, que ha compartido las impresionantes imágenes en sus redes sociales.

«Fue pasando el tiempo, horas, días, semanas e incluso meses sin éxito, incluso en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla… Una mala mañana después de llover durante la noche, amaneciendo estaba caminando como tantas veces había hecho; cuando de pronto a lo lejos veo un bulto blanco que parecía irradiar luz propia», explica.

El primer ejemplar leucístico documentado en España

Tras el análisis de las imágenes por parte de los especialistas del Proyecto Lince, se ha confirmado que se trata de un ejemplar leucístico, el primero documentado oficialmente en España. Un hallazo completamente histórico.

Al observar por primera vez un lince Ibérico leucistico con su pelaje de invierno blanco como la nieve y esos ojos penetrantes, «me quedé paralizado, no podía creer lo que estaba viendo», confiesa.

Ángel asegura sentirse «muy afortunado de presenciar este momento» y asegura que su encuentro con el felino «fue un recuerdo inolvidable para mi, y me hizo pensar la importancia de la naturaleza y de la conservación».

Y su mensaje es claro: «Ojalá esta larga historia sirva para inspirar algunos a apreciar y proteger la belleza natural del mundo que nos rodea».

