Formación y pautas para actuar en caso de necesidad Miércoles, 14 noviembre 2018, 06:38

Aunque el Departamento de Educación incide en que el profesorado «no es personal sanitario» y, por tanto, no tiene obligación de prestar asistencia a los niños diabéticos, el protocolo en vigor sí recoge la posibilidad de que el personal que «voluntariamente desee» reciba formación sanitaria para saber actuar en estos casos, o ante «reacciones alérgicas, asma, atragantamientos o epilepsia». Situaciones de emergencia grave, no obstante, que no son comparables con una atención diaria a enfermos crónicos de diabetes. Para ellos, las asociaciones ofrecen crípticos informativos a los colegios en los que explican los síntomas de posibles hipoglucemias, cómo reaccionar en cada caso, y qué tener en cuenta para «contribuir a la integración» de sus alumnos diabéticos, unos 400 escolares en toda Euskadi.