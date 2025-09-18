Los forenses dicen que la enfermera antivacunas de Santurtzi sufre un «trastorno delirante»

La enfermera 'antivacunas' sufre un trastorno delirante. Así se recoge en el contundente informe forense que ha sido presentado este jueves durante el juicio contra ... esta sanitaria, en el que estaba previsto que declarara la propia acusada, lo que finalmente no ha ocurrido.

Sí se ha conocido el informe de los forenses. En la historia clínica de la acusada figura que el 9 de junio de 2021 ya fue atendida por los profesionales de Osakidetza por este motivo. Sin embargo no se le apartó de su puesto como enfermera pediátrica. El trastorno, han indicado los profesionales, afectaba directamente a su actividad profesional como enfermera. Han recomendado para que la procesada se ponga bajo tratamiento psiquiátrico.

A pesar de que estaba previsto que tomara la palabra hoy, la acusada ha pedido no declarar. Al tribunal le ha dicho que «no me siento en condiciones para hacerlo». Los magistrados han asumido esta petición.