Carmen Adán, en su comparecencia de este miércoles en el Parlamento.

La Fiscalía vasca denuncia «dejadez» policial en la investigación de delitos de posible prostitución de menores

La fiscal superior traslada su «decepción» por la falta de comunicación de las denuncias en el caso del udaleku de Bernedo

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco y ha centrado gran parte de su intervención en ... los delitos que afectan a menores de edad, ya sea como víctimas o como autores de los mismos. Ha destacado que en 2024 han aumentado entre los menores los delitos contra la propiedad, los relacionados con drogas, contra la libertad sexual y contra el orden público, pero también ha denunciado «cierta dejadez» de la Policía en la investigación de delitos de posible prostitución de menores «sobre la base de pensar que se tratan de relaciones consentidas». En este sentido, ha reclamado «un mayor rigor en los atestados cometidos por menores», tanto en redes de prostitución como de tráfico de drogas.

