Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
La hermana de Esther López, Inés, junto a un cartel que pide justicia para la joven, en diciembre del año pasado. Rodrigo Jiménez

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López

Solicita además en concepto de responsabilidad civil el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana

E. N.

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:11

Comenta

La Fiscalía de Valladolid pide una condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar Sanz, el hombre al que se acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero de 2023, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

El posicionamiento de la acusación pública ha sido el último en conocerse, después de que esta semana las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, presentaran sus escritos en los que consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la fiscal jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  8. 8

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López