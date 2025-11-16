Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia

Una docente que lleva años siendo hostigada sufrió en Halloween el ataque de un grupo de jóvenes que lanzó huevos y limones a su domicilio

David S. Olabarri

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

La Fiscalía de Menores investiga el «acoso reiterado» y las «agresiones» sufridas por una profesora del instituto público de Plentzia, según ha podido saber este ... periódico Los hechos que han precipitado la denuncia se produjeron el pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween. Unos 50 jóvenes de la zona –algunos a cara descubierta y otros tapados con máscaras– se concentraron frente a su vivienda, en Gorliz, y comenzaron a insultarla y a lanzar huevos y limones. Entre los chavales había sobre todo chicos de Primero y Tercero de la ESO, de entre 15 y 17 años, pero también alumnos de Sexto de Primaria de unos 12 años. Al parecer, también había antiguos estudiantes, según las fuentes consultadas por este periódico.

