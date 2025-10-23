Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Fiscalía andaluza investiga los fallos en el cribado de cáncer de mama

El Ministerio Público pregunta a la Junta por las «medidas de reparación»

T. Nieva

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La Fiscalía de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los ... defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un «defectuoso funcionamiento» o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  5. 5 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  6. 6 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  7. 7 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Fiscalía andaluza investiga los fallos en el cribado de cáncer de mama

La Fiscalía andaluza investiga los fallos en el cribado de cáncer de mama