Finge tener sindrome de Down para contratar cuidadoras que lo bañasen y cambiasen El hombre fue detenido tras ser desenmascarado por una de las mujeres contratadas DV Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:16

Paul Anthony Menchaca, de 31 años, ha sido detenido en Arizona, EE.UU., por fingir tener sindrome de Down para que cuidadoras contratadas por él mismo lo bañasen y cambiasen.

Según informó la policía, Menchaca se hacía pasar por 'Amy' y contrataba a cuidadores para hacerle estas tareas a su 'hijo' con síndrome de Down.

La primera víctima de este engaño ayudó a bañarse al de tenido y cambió sus pañales Paul hasta en 30 ocasiones diferentes. La mujer explicó a la policía que tuvo con el hombre varios incidentes cuando él dijo de forma agresiva que sus genitales no se habían limpiado bien.

Las tres víctimas fueron pagadas en efectivo por el propio Menchaca. «Necesitaba ducha y arreglo personal, no podía usar el baño él solo, no podía estar solo. Actuaba como un niño, toda su conducta era infantil. Él actuaba con rabietas, hablaba como un niño, actuaba como un niño», explicó una cuidadora. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías que te cambiemos sabiendo que no tienes que hacerlo?».

El hombre fue descubierto cuando la primera víctima sospechó de él y lo siguió hasta su casa. Las tres víctimas se acabaron enfrentando a él y admitió haber mentido.