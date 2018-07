Las fiestas de Baiona pasan por caja El mercadillo en las calles de Baiona marca la previa del programa festivo todos los años. / EMILIE DROUINAUD/SUD OUEST La localidad se rinde mañana al jolgorio con la inédita medida del cobro | Para acceder al recinto festivo será necesario portar un brazalete rojo, gratuito para los vecinos pero previo pago de 8 euros para el resto ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 julio 2018, 06:44

Como en los macrofestivales de música, el casi millón de personas que se rendirá desde mañana y hasta el domingo al jolgorio de las fiestas de Baiona deberá lucir en la muñeca una pulsera roja. Sin ese pase no podrán entrar al recinto festivo, concentrado en las calles céntricas de la capital labortana. Para los residentes, el acceso será gratuito. El resto del público tendrá que pagar 8 euros por el distintivo, válido para viernes, sábado y domingo, una medida inédita que el Ayuntamiento anunció para poder sufragar el cada vez mayor coste de las fiestas.

La necesidad de redoblar las medidas de seguridad, especialmente tras los atentados yihadistas de hace tres años en París y la amenaza global del terrorismo, ha disparado la factura hasta los 2,1 millones de euros al año, de los cuales 1,5 corren a cargo de los fondos municipales, es decir, del dinero de todos los bayoneses. Para hacer caja y que no sean siempre los vecinos los que sufraguen ese coste, el municipio ha exigido al público no residente que abra la cartera. Será solo el fin de semana. Porque mañana y el jueves el pase al recinto festivo será gratuito para todo el mundo.

Mañana a las 22 horas tres asociaciones, junto a la mascota el Rey León, lanzarán la fiesta

Un año más, la ciudad hace hincapié en la campaña de prevención de agresiones sexuales

La novedad marca de forma inevitable el arranque festivo de mañana por la noche, cuando miles de personas ataviadas con los colores blanco y rojo de la fiesta se planten en la plaza de la Libertad con la mirada fija en el balcón del Ayuntamiento. Allí, hará su tradicional aparición la mascota de las Fiestas, el Rey León. Este año se repetirá un nuevo ritual instaurado en 2017. Para rendir homenaje a colectivos sociales o que prestan su apoyo en actividades sociales y deportivas, la ciudad hace entrega de una simbólica llave al colectivo elegido. Este año son tres: La Table du Soir -un grupo de voluntarios que da de cenar a personas sin recursos-, la asociación deportiva bayonesa (ASB), que cumple su centenario, y Libreplume, una asociación creada en 2002 que promueve la lectura entre los más jóvenes.

El estallido dará paso a cinco días de fiesta ininterrumpida, día y noche, en la que el programa hace sitio para todos. El jueves se dedica por ejemplo a los niños y niñas, que como cada mediodía despertarán a su Rey León, una cita que tampoco se pierden los mayores, a modo de diana para iniciar un nuevo día de fiesta. La suelta de vaquillas es otra de las tradiciones.

'No es no'

Baiona intenta reunir todos los ingredientes para que las fiestas salgan redondas, y eso incluye una especial prevención y sensibilización de las agresiones sexuales. Igual que ha ocurrido con Pamplona, en varias ediciones Baiona ha sido tristemente noticia por haberse registrado violaciones a mujeres. Este año, y ya van once, el Ayuntamiento reedita la campaña 'Para que la fiesta sea aún mejor', con mensajes que invitan a disfrutar de las fiestas de manera civilizada. Desde 2017, además, las asociaciones feministas mantendrán un punto informativo y recordarán el mensaje del 'no es no'. Se hará también hincapié en la seguridad de andar siempre en grupo y no perderse, y en utilizar el transporte público.