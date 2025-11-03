Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fiesta del Cine

La Fiesta del Cine vuelve con entradas a 3,50 euros: consulta los cines que contarán con este descuento

Las salas de cine de Gipuzkoa ofrecerán descuentos en sus entradas del 3 al 6 de noviembre

M. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:21

La Fiesta del Cine vuelve este otoño a Gipuzkoa con entradas a 3,50 euros. Las diferentes salas de siete cines repartidos por el territorio ofrecerán descuentos en sus entradas del 3 al 6 de noviembre en una nueva edición de esta iniciativa que se celebra desde hace 16 años con el objetivo de que los aficionados al séptimo arte puedan disfrutar del cine de un modo más asequible, así como fomentar la asistencia a las salas.

Las entradas pueden comprarse por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los cines.

Estos son los cines que contarán con este descuento en Gipuzkoa:

Irun

  • OCINE Mendibil

Errenteria

  • Niessen Zinemak

Donostia-San Sebastián

  • Antiguo Berri

  • Trueba

  • Príncipe

  • CINESA Luxe Garbera

Usurbil

  • CINESA Urbil

