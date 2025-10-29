La feria más otoñal a un paso de Gipuzkoa: talleres, exposiciones y pintxos de castaña Del viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre la localidad de Jauntsarats celebrará la segunda edición de la Feria de la Castaña

M. S. Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Del viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre la localidad de Jauntsarats celebrará la segunda edición de la Feria de la Castaña. La feria más otoñal del territorio a apenas 50 minutos de Gipuzkoa y que contará con talleres, exposiciones y pintxos de castaña.

«Será una feria para conocer la cultura de las castañas, su tradición y el valor natural de los castaños en la zona», detallan los vecinos de Basaburua, organizadores de la feria junto con el Ayuntamiento, en colaboración de varias entidades interesadas en la materia.

Ampliar

Uno de los principales objetivos de esta feria es conocer y aprender experiencias que ayuden a conservar y poner en valor los castaños. Es por ello que, el viernes y el sábado, se han organizado una serie de charlas a cargo de expertos en la materia. Estos demostrarán como el castaño ha estado siempre ligado a múltiples usos: alimentación humana y animal, para madera de edificios o muebles y cestería.

Exposiciones, talleres y catas de castañas

El viernes por la mañana tendrá lugar una charla técnica sobre la influencia de la variedad y el cambio climático en los castaños. Por la tarde habrá un espacio dedicado a la recuperación de castaños y el sábado por la tarde, el tema principal será la recogida de castañas y las técnicas de conservación.

El sábado a las 10.30 horas de la mañana también habrá un taller gratuito de pintura en un castaño a cargo de la artista Beatriz Cárcamo. Mientras que el domingo habrá exposiciones, talleres y catas, siempre con la castaña como protagonista principal.

Las actividades tendrán lugar en el robledal de Jauntsarats de 10.30 a 14.30 horas. Habrá castaña asada y venta de pintxos de castaña. Además de una exposición sobre la cultura de la castaña del País Vasco, un taller de cestería de castaño y tallado de castaño con motosierra.