Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soofiya (izquierda) y Dolly (derecha) paseando por Donostia tras ser invitadas por la de Gipuzkoa. De la Hera

«Somos felices, no han podido matarnos en vida»

Supervivientes ·

Las jóvenes indias Dolly y Soofiya fueron atacadas con ácido, pero ahora viven una «segunda vida» gracias a un proyecto con raíces guipuzcoanas

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:29

Comenta

«Somos supervivientes y luchadoras, no nos consideramos víctimas». De esta forma se definen Dolly y Soofiya, dos mujeres indias de la ciudad de Agra ... que fueron atacadas con ácido por hombres de su entorno y que desde entonces llevan las marcas del líquido corrosivo sobre su piel. Un infierno del que ahora están saliendo gracias a Sheroes Hangout, un proyecto con raíces en Gipuzkoa que pretende conseguir darles una «segunda vida» a mujeres como ellas. Sus historias narran la muerte y resurreción de personas que tuvieron que luchar contra la estigmatización y que, a pesar de intentar ser asesinadas en vida, ahora pueden ser felices.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  9. 9

    Los alumnos de Criminología rechazan que se cancelara el curso de los ertzainas
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Somos felices, no han podido matarnos en vida»

«Somos felices, no han podido matarnos en vida»