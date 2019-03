PNV y PSE, a favor de flexibilizar y revisar el número de conciertos en bares El abril está previsto que entre en vigor el reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas en el que se limitan las actuaciones en los locales hosteleros que no disponen de licencia EFE Martes, 12 marzo 2019, 00:11

El PNV y el PSE-EE, partidos que sustentan al Gobierno Vasco, se han pronunciado a favor de «flexibilizar y revisar», respectivamente, el reglamento que limita a doce los conciertos que se pueden celebrar anualmente en establecimientos hosteleros que no disponen de licencia para ello, aunque los nacionalistas han remarcado que hay que poner límites.

Así se han pronunciado en comisión en el Parlamento los representantes de ambos partidos tras escuchar la comparecencia este lunes de los miembros de la plataforma cultural Arteak Ireki que han calificado de «línea roja» la imposición de una cifra.

El abril está previsto que entre en vigor el reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas en el que se limitan las actuaciones en los locales hosteleros que no disponen de licencia a un máximo de 12 anuales, con un tope de dos al mes.

Los representantes de Arteak Ireki Miren Arbaiza e Iker Zubia han censurado un reglamento que en su opinión supone un ataque a la cultura y crea un problema donde no lo había. También han asegurado que no aceptan «ninguna cifra, ni ninguna limitación» y han recordado que existe normativa suficiente para actuar por ruidos, aforos u horarios sin que haya que hacer «tabla rasa» entre todos los locales, cuando no ha habido problemas hasta ahora con la mayoría.

Han puesto sobre la mesa una iniciativa que existe en Barcelona que facilita la música en vivo en los locales pequeños. Estos deben cumplir con una limitación de ruido (no se pueden superar los 95 decibelios en el interior y los 45 en el exterior), los espectáculos tienen que terminar a las once y tienen que celebrar un mínimo de cuarenta conciertos al año.

Para los representantes de Arteak Ireki la realidad de Barcelona se parece «mucho» a la que existe en Euskadi y por ello han reclamado a todos los partidos que analicen esa acción y lleguen a un acuerdo con todos los agentes implicados.

Reacciones

Desde el PNV Mikel Arruabarrena ha defendido la importancia de regular los «conflictos de intereses» que pueden darse entre bares que tienen licencia para conciertos y los que no y entre vecinos y establecimientos, y se ha mostrado favorable al reglamento aunque ha defendido el llamamiento a la «flexibilidad» del Gobierno Vasco y su actitud de «diálogo». «Ya veremos si esta reflexión trae consigo alguna modificación pero en principio es necesaria la regulación y nosotros nos mostramos favorables al decreto», ha indicado Arruabarrena quien ha reclamado «sentido común» ante la reclamación de que no fijar límites a los conciertos en bares sin licencia y ha recordado que no puede ser que estos tengan las mismas condiciones que los que sí tienen.

El representante del PSE-EE Txarli Prieto se ha limitado a asegurar que está de acuerdo con revisar el reglamento y buscar la forma de conciliar intereses. Ha asegurado que no hay ninguna intención de «limitar, reducir o cercenar» la vida cultural vasca y que la política también está para revisar los pasos que se dan y analizar iniciativas como la de Barcelona.

El resto de representantes de los partidos en la oposición han coincidido en afirmar que esta regulación ha creado un problema donde no lo había. Josu Estarrona (EH Bildu) ha apoyado la reclamación de Arteak Ireki y ha censurado el «decretazo» del Gobierno Vasco, que ha pedido anular o al menos eliminar las medidas restrictivas.

Edurne García Larrimbe (Elkarrekin Podemos) ha defendido suprimir las limitaciones y revisar el reglamento con la participación de los agentes culturales y ha calificado de «muy interesante» la iniciativa de Barcelona. También ha adelantado que en el pleno de este jueves se debatirá sobre este reglamento, que para Carmelo Barrio (PP) es «desmedido» y un retroceso